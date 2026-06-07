Latvijas pārstāve, sitaminstrumentāliste Sonja Misiņa, sestdien Erevānā izcīnīja 2. vietu starptautiskajā konkursā "Eirovīzijas jaunie mūziķi", vēsta LSM. Uzvaru guva poļu akordeonists Mihals Stohels, bet trešajā vietā ierindojās Armēnijas pārstāve Elena Virapjana.
Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkne Sonja Misiņa konkursā izpildīja franču komponista Emanuela Sežurnē skaņdarba "Koncerts marimbai un stīgām" trešo daļu. Žūrija īpaši izcēla viņas dinamisko un muzikāli izteiksmīgo marimbas spēli.
Latvijai šis ir labākais sasniegums konkursā kopš 1994. gada, kad 2. vietu ieguva pianiste Liene Circene. Turklāt šogad Latvija konkursā atgriezās pēc 24 gadu pārtraukuma.
Vienlaikus paziņots, ka nākamais "Eirovīzijas jauno mūziķu" konkurss 2027. gadā notiks Liepājā, kas būs viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām. Konkursu organizēs Latvijas Sabiedriskais medijs sadarbībā ar koncertzāli "Lielais dzintars" un programmu "Liepāja 2027".
Kopš 1982. gada notiekošais konkurss pulcē talantīgākos Eiropas klasiskās mūzikas izpildītājus vecumā no 12 līdz 21 gadam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu