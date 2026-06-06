Galvaspilsētas astoņās oficiālajās peldvietās un Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām, tāpēc tajās ir atļauts peldēties, informē Rīgas pašvaldība.
Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ņemto peldūdens paraugu analīžu rezultātiem pirms kārtējās peldsezonas sākuma, atbilstoša ūdens kvalitāte konstatēta peldvietās "Vakarbuļļi", "Daugavgrīva", "Vecāķi", "Bābelītis", "Lucavsala", "Lucavsalas līcis", "Rumbula" un "Ķīpsala", kā arī Bolderājas karjerā.
Arī šogad Mājokļu un vides departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās, oficiāli neapstiprinātās peldēšanās vietās Rīgā. Peldūdens paraugi ņemti 2. jūnijā. Visās 20 ūdenstilpēs peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir labi, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktām higiēnas prasībām un normām.
Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-peldvietas.
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