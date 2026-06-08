Ķeguma Krusta kalnā pavasara uzkopšanas darbos metušies realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Vita un Lauris Valteri. Viņu misija šoreiz ir divkārša – ne vien sagatavot apkārtni siltajai sezonai, bet arī likvidēt sekas pēc nesenā un skaudrā vandāļu posta darba. Kā atklāj paši Valteri, šī daudziem nozīmīgā vieta pirms neilga laika kļuvusi par mērķi neģēļiem, kuri nekaunīgi sadauzīja svētās statujas un izmētāja apmeklētāju atstātās relikvijas.
Šai teritorijai ir īpaša nozīme, jo to savulaik izveidoja Vitas māte Inta. Tagad pāris, apbruņojies ar grābekļiem un darbarīkiem, jautrā noskaņojumā devies sakopt mammas sirdsdarbu. Tomēr fonā paliek rūgtums par nesenajiem notikumiem, par kuriem Vita stāsta: "Pirms dažām nedēļām bija ieradušies kaut kādi nelūgti vandaļi un daudz svētlietas izpostīja, saspārdīja, samīcīja. Nu, riktīgi izdemolēja!"
Uzreiz pēc uzbrukuma Inta fiksēja nodarīto postažu videoformātā. Pašlaik pieejamie kadri liecina par skaudru ainu – zemē izsvaidīti ziedi un reliģisko tēlu lauskas. Tajā pašā dienā tapušajā video Inta emocionāli komentē redzamo: "Kādam ļoti Jēzus ir maisījis, Marija ir maisījusi! Ar kājām, re, kur, lauzts un mētāts. Zvērīgi...vienkārši zvērīgi! Tas, ka te viss ir spārdīts ar kājām, lauzts, lai izlauztu no skrūvēm svečturus. Jēzus, var redzēt, kā ir mīcīts."
Vēlāk Inta uzzinājusi, ka ļaundari ar savu rīcību pat nekaunīgi plātījušies sociālajos tīklos, publicējot video vietnes "Instagram" stāstos. Analizējot šos kadrus, viņa secina: "Tātad viņi ar to ir lielījušies, kā viņi ir situši Jēzu, Mariju, kā krustus lauzuši!"
Pateicoties Laura un Intas tūlītējai reakcijai, lielāko daļu gružu un saspārdīto lietu izdevās savākt jau pirmajās dienās pēc incidenta. Šajā talkā, piesaistot papildspēkus, plānots pabeigt atjaunošanas darbus un atbrīvot zemi no pērnajām lapām, lai vieta atgūtu savu estētisko un mierpilno izskatu. Vērtējot piedzīvoto, Vita nespēj slēpt sašutumu: "Nežēlīgi cilvēki! Saspārdīja Jēzu, nu!"
Lauris papildina, ka šī vieta ir daudzu cilvēku cerību simbols – uz šejieni vesti personiski krustiņi, rožukroņi un eņģeļu figūriņas, kas tagad tikuši vienkārši izvandīti. Turklāt postījumi nav aprobežojušies tikai ar galveno daļu; vandaļi sabojājuši arī Dievmātes skulptūru blakus esošajā kalna zonā.
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