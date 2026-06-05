Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas (AES), kas ļaus sākt remontdarbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, piektdien paziņojusi ANO Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA).
Zaporižjas AES ir lielākā atomelektrostacija Eiropā. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma to ir okupējis Krievijas karaspēks.
Kara laikā atomelektrostacija ir vairākkārt cietusi, raisot bažas par kodolkatastrofu. Lai gan reaktori drošības apsvērumu dēļ ir apturēti, to dzesēšanai joprojām ir nepieciešama elektroenerģija.
"Darba procesā, ko uzrauga IAEA eksperti, abu pušu tehniķi tuvākajās dienās sāks novērst kara radītos bojājumus 750 kilovoltu (kV) Dņiprovskas elektropārvades līnijai," teikts IAEA paziņojumā platformā "X".
"750 kV elektropārvades līnija tika atslēgta vairāk nekā pirms diviem mēnešiem, kā rezultātā Eiropas lielākā atomelektrostacija sešu apturēto reaktoru dzesēšanai nepieciešamās elektroenerģijas apgādē ir pilnībā atkarīga no vienas 330 kV līnijas. Pēdējo nedēļu laikā Zaporižjas AES vairākkārt zaudēja piekļuvi arī šai līnijai, kas lika tai kā pēdējo iespēju sākt darbināt avārijas dīzeļģeneratorus," skaidroja IAEA.
Saskaņā ar aģentūras informāciju šī ir sestā šāda pagaidu pamiera vienošanās, ko palīdzējusi panākt IAEA.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu