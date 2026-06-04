Dziedātāja, dziesmu autore un producente KATŌ izdod albumu ģimenēm "Ceļoju laikā", kurā apkopotas desmit oriģināldziesmas bērniem un viņu vecākiem. Albums veidots kā muzikāls piedzīvojums par iztēli, drosmi, draudzību, laiku un spēju ikdienišķo pārvērst neparastajā.
Kamēr pieaugušie, skatoties pulkstenī, skaita stundas, bērni laikā ceļo citādi. Viņiem pietiek ar štābiņu kokā, drosmīgu ideju vai kādu neparastu stāstu. Tieši šo bērnības spēju ikdienišķo pārvērst neparastajā KATŌ iemūžinājusi jaunajā albumā ģimenēm "Ceļoju laikā". Tajā ikdienas notikumi pārtop piedzīvojumos — darot labus darbus, iespējams kļūt par pasaules glābēju, veikt telefona sarunu ar pasaules valdnieku "Laiku" un uz it kā biedējošām lietām paskatīties pavisam citādi. Katra dziesma ir neliels stāsts, kas aicina pasauli ieraudzīt bērna acīm.
"Mūziku jaunajai paaudzei rakstu kopš laika, kad mācījos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ceturtajā kursā. Toreiz sāku arī pedagoģes gaitas, un nereti šķita, ka vieglāk ir nevis piemeklēt atbilstošu repertuāru, bet radīt to pašai," stāsta KATŌ. "Mūsdienās bērni pieaug daudz ātrāk, viņu interešu loks ir plašs, un ikdienā viņus ieskauj viedierīces, informācijas plūsma un neskaitāmi citi impulsi. Tāpēc panākt, lai bērns aizrautos ar jaunas dziesmas apgūšanu, mēdz būt sarežģīti. Lielākā daļa no albumā iekļautajām dziesmām ir izgājušas "testa režīmu" — bērni tās klausās un ļoti labprāt arī izpilda."
"Ceļoju laikā" ievada un nobeiguma daļās iekļauti ieraksti no audiokasetēm, kurus KATŌ kopā ar tēti veikusi 1996. gadā. "Tieši mani vecāki ir tie, kuri manī radījuši mīlestību pret mūziku latviešu valodā, par to esmu viņiem ļoti pateicīga. Pirmā albumā iekļautā dziesma "Patiess stāsts" ir veltīta tieši viņiem. Upe, kura pieminēta dziesmas noslēguma daļā, ir Venta, jo pie tās atrodas mūsu mājas," stāsta KATŌ.
Īpaša vieta albumā ir dziesmai "Īsais", kas tapusi, pateicoties KATŌ audzēknim Ralfam Roķim. Viņš uz nodarbību atnāca ar stāstu par basketbolistu, kurš sākumā bija īss, bet vasaras brīvlaikā izauga garāks. Ralfs arī realitātē ir aizrāvies ar basketbolu un pats dziesmu izpilda. Ar "Īso" viņš aizvadītajā mācību gadā jauno vokālistu konkursos ieguva vairākas godalgotas vietas.
Albuma nosaukuma dziesma "Ceļoju laikā" pievēršas jautājumam, kur mēs vēlētos nokļūt, ja ceļošana laikā būtu iespējama. "Aizceļot uz nākotni, protams, būtu interesanti, bet mani vairāk vilina vēsturiski notikumi, laiks, kad vēl nebija elektrības, saziņa notika ar vēstuļu palīdzību, vai satikt cilvēku, kurš izdomāja, ka no miltiem un ūdens var pagatavot mīklu un no tās uzcept maizi," saka KATŌ. Dziesmu papildina animatores Anetes Matvejevas veidota video vizualizācija.
Albumā "Ceļoju laikā" apkopotas desmit oriģināldziesmas, kuru autore un producente ir mūziķe un raidījumu vadītāja KATŌ. Noslēdzošajā tapšanas posmā pie tā skanējuma pilnveides strādāja arī ģitārists un producents Rūdolfs Ozols, palīdzot muzikālajām idejām iegūt vienotu un pabeigtu formu.
Muzikāli "Ceļoju laikā" apvieno mūsdienīgu popmūziku, viegli uztveramas melodijas un stāstniecību, kas uzrunā dažādu paaudžu klausītājus. Albums veidots kā kopīgs piedzīvojums bērniem un viņu vecākiem, atgādinot, ka spējai brīnīties par pasauli nav jāpazūd līdz ar pieaugšanu. Dziesmas klausāmas digitālajās mūzikas platformās. Līdz ar albumu izveidots arī jauns YouTube un Instagram kanāls "KATŌ CEĻO", kur albuma stāsti tiks papildināti ģimenēm balstītā saturā.
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