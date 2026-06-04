Jau tradicionāli pirmajā jūnija sestdienā un svētdienā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz tradicionālo tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgu, kas šogad notiks 54. reizi. Līdztekus vairāk nekā 500 amatnieku un mājražotāju piedāvājumam gaidāma arī daudzveidīga kultūras programma.
Tirgū varēs ne tikai iegādāties tautas lietišķās mākslas darinājumus, bet būs virkne amatnieku, kuri savas prasmes būs gatavi arī rādīt un mācīt. Abas dienas Tirgus laukumā un visā Gadatirgus teritorijā būs amatu paraugdemonstrējumi. Varēs apgūt pirmās iemaņas podnieka darbnīcā, vilnas vērpšanā, skalu un klūgu grozu pīšanā, filcēšanā, karošu un abru grebšanā, pastalu gatavošanā, celaiņu aušanā, pērļošanā, izšūšanā ar krustdūrienu, leļļu darināšanā, pirtsslotu siešanā, augu paklājiņu darināšanā u. c., kā arī būs iespēja apgūt kokles spēles pamatus. Muzeja Lībiešu sētas laidarā abas dienas no plkst. 10 līdz 14 būs žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" meistaru parāde, sestdien varēs apgūt, kā tamborēt rozītes un no dzijas pavedieniem gatavot putniņus, bet svētdien adīt cimdu valnīšus un gatavot krāsainus atslēgu piekariņus.
6. jūnijā plkst. 10 Tirgus laukumā Gadatirgus svinīga atklāšana un amatnieku godināšana. Uzstāsies etnogrupa "Luča". Plkst. 11 Kurzemes podnieka cepļa atvēršana un keramikas izņemšana. Savukārt uz skatuves pie Rietumu vārtiem Tirgus lustes, danči un dziesmuspēles: plkst. 10 TDA "Dancītis", plkst. 11.15 un 14 Iecavas amatierteātris "Trubadūrs" rādīs Baibas Juhņēvičas lugu "Ak, šī jaukā lauku dzīve!", režisore Ligita Gārbena. No plkst. 12.30 un 15.30 uzstāsies Dārdaru muzikanti, bet plkst. 13.30 Rīgas folkloras kopa "Savieši".
7. jūnijā uz skatuves pie Rietumu vārtiem plkst. 11 Saldus pagasta Druvas amatierteātris rādīs Rūdolfa Blaumaņa "Trīnes grēkus", režisore Ļubova Kapteine, piedalās deju kopa "DižDruva", vadītājs Kārlis Ērglis. Plkst. 13 uzstāsies Rīgas ģimeņu folkloras studijas "Garataka" jauniešu kapela, bet 14 Rīgas folkloras kopa "Visi vēji", plkst. 15 dejos Druvas deju kopa "DižDruva" un uzstāsies folkloras kopa "Druvas Zemturi", vadītāja Zane Jančevska.
Abas Gadatirgus dienas Ezera pļavā no plkst. 11 līdz 16 Tirgus sarunas kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
Lurķu pļavā uz radošām darbnīcām, kurās varēs apgūt koklēšanas pamatus un leļļu darināšanu, tiks gaidīti bērni, turpat arī karuselis.
Savukārt muzeja izstāžu zālē ikvienam iespēja apskatīt keramikas izstādi "Uzmanīgi! Māla trauki. Jāņa Krieva keramikas darbnīcai 100". Tajā eksponēti vairāk nekā 450 Jāņa Krieva keramikas darbnīcas un kombināta "Māksla" Tukuma darbnīcas priekšmeti.
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