Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlases šodien Rīgā sāk dalību Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas līgā.

Jauna sistēma

Eiropas līgas turnīrs notiks 22. reizi, bet atšķirībā no citām reizēm, kad komandas pēc ranga tika dalītas Zelta un Sudraba līgās, šoreiz visas samestas vienā katlā. Priekšsacīkstēs katra vienība aizvadīs pa sešām spēlēm. Vīriešiem piedalīsies 27 valstu izlases, dāmām par trim mazāk. Pa četrām labākajām komandām iekļūs finālturnīrā, automātiski tiekot arī pie ceļazīmēm jau uz 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

Uģa Krastiņa vadītā vīru izlase pirmajā sabraukumā Rīgā mērosies spēkiem ar Rumāniju un Kosovu, savukārt Daniēlas Kaprioti trenētās Latvijas dāmas arī mājās sacentīsies ar rumānietēm un Izraēlas izla

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