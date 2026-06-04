Bungas ar diviem ragiem, jeb grupa "Eklektika" izdod dziesmu "Tiki Tiki", kas ir pirmā relīze no šogad gaidāmā studijas albuma. Kopā ar jaunās mūzikas svētkiem, grupa aicina uz savu līdz šim vērienīgāko koncertu, kas notiks jau 19. jūnijā fotostudijā un kultūrtelpā "SUNS Studio" Rīgā.
Dziesma "Tiki Tiki" ir pirmais skaņdarbs pēc grupas debijas plates "Encounters" (2024). Muzikāli tas ieskicē jaunizvēlēto virzienu otrajam studijas albumam, kas klausītājiem pieejams taps jau tuvāko mēnešu laikā. "Šī dziesma ir kā klusais sprādziens. Tā savieno mūsu iekšējo mieru ar ārējo impulsivitāti. Gribētos to salīdzināt ar atvaļinājuma sajūtām pie pludmales — vienu mirkli Tu sauļojies un uzsūc D vitamīnu, nākamajā — jau pilnā jaudā skrien okeāna virzienā ķert atveldzējošu peldi, liekot savai sirdij pukstēt ātrāk," par dziesmu stāsta grupas bundzinieks Kārlis Roberts Kalējs.
Grupas "Eklektika" vienmēr devusi priekšroku mūzikai, tikai pie gatavas kanvas piešķirot tai nosaukumu. "Tiki Tiki" nav izņēmums: "Šī skaņas ainava klausītāju ved uz vēl neatklātu salu, kur mīt trauslā robežā starp apziņu un zemapziņu. Rituāli, dejas, un pustumsa lāpu gaismā ar karstām pludmales smiltīm starp pēdu pirkstiem," audiālo attēlu ieskicē saksofonists Rūdolfs Pēteris Rubenis. Dienvidu rituālās dejas sajūtu palīdzējis mūziķiem sasniegt perkusionists Uģis Upenieks, par ierakstu un gala apstrādi parūpējoties Bruno Braunam.
Jaunās mūzikas svētki tiks atzīmēti ar svinībām Rīgā. 19. jūnijā pulksten 19.00 Āgenskalnā, fotostudijā un kultūrtelpā "SUNS Studio" pirmo reizi notiks dubultkoncerts, kurā satiksies divi instrumentālās mūzikas trio — grupa "Eklektika" un iespaidīgā ģitārista Riharda Lībieša "OrchesTrio". Šīs abas grupas līdz šim nav spēlējušas viena vakara ietvaros, tāpēc dubultkoncerts būs īpaša satikšanās arī pašiem mūziķiem.
"Eklektika" ir grupa, kas savu mūziku būvē no neierastas instrumentācijas — bungām, saksofona un klarnetes —, kur meditatīva improvizācija var pāraugt džeza, fanka, minimālisma un psihodēlisku noskaņu piesātinātā performancē. Grupas 2024. gadā izdotais debijas albums "Encounters" guva plašu rezonansi un saņēma nominācijas vairākās Latvijas mūzikas balvās, tostarp par "Gada debiju" un "Gada džeza un fankmūzikas albumu".
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