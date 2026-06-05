Jaunais viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) vērtēšot iepriekšējā ministra lēmumus par Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumu daļēju apturēšanu.
Iepriekšējais viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) daļēji apturēja Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumus, viņaprāt, prettiesisku atjaunojamo energoresursu ražošanas ierobežojumu dēļ. Abas pašvaldības šos lēmumus apstrīdēja tiesā.
Tavars piektdien intervijā LTV "Rīta panorāmā" klāstīja, ka viena no trim viņa darba lielajām prioritātēm būšot pašvaldību attīstības plāni, kas esot joma, kur nevajagot iesaistīties ministram ar lēmumiem, bet domstarpības esot jārisina tiesā. Viņaprāt, ministrs ar politiskiem lēmumiem nedrīkstot apturēt reģionālo politiķu lēmumus.
Tavars nekonkretizēja, kādus tieši lēmumus vai darbības grasās veikt šajā jomā. Arī jautājumā par Bauskas un Preiļu novadu teritoriju plānojumiem konkrētu lēmumu vēl nav — tos nevarot tā vienkārši atcelt, ministrs esot saziņā ar šo pašvaldību vadītājiem, tiekot vērtēti "visi tiesiskie aspekti", jo vajagot ievērot juridiskās procedūras, lai nebūtu tiesvedību risku.
Divas citas Tavara prioritātes būšot pieskatīt vēlēšanu IT sistēmu sakārtošanu, lai tās ir lietojamas rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, un atbalsts austrumu pierobežai.
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