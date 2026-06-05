Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis iekšlietu ministram Jānim Dombravam sākt visaptverošas migrācijas politikas pamatnostādņu izstrādi un līdz 1. jūlijam iesniegt informāciju par paveikto un turpmāko plānoto rīcību.
Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa informē, ka pamatnostādņu izstrādē Iekšlietu ministrija sadarbosies ar Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju. Preses sekretāre atgādina, ka deklarācijā par Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību par vienu no prioritātēm ir noteikta jaunu ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas ārzemniekiem ierobežošana. "Definējot valsts vajadzības un prioritātes, būs iespējams pieņemt konkrēti Latvijas ekonomikai izdevīgus un pragmatiskus lēmumus. Mums nav jānodarbojas ar populismu, bet jārīkojas pragmatiski un tālredzīgi, ņemot vērā valsts vajadzības," sacīja premjers.
Ņemot vērā migrācijas politikas pamatnostādnes un kompetento iestāžu kapacitāti, paredzēts noteikt pieļaujamo trešo valstu pilsoņu skaitu Latvijā. Kulbergs uzsver, ka migrācijas pamatnostādnēs ir jādefinē, kāds ir pieļaujamais studentu skaits, kurus drīkst uzņemt privātās un publiskās augstākās mācību iestādes. Viņš pauž, ka imigrācijas kontekstā ir četras dažādas tēmas, kur katrai var būt savs risinājums – darbaspēka piesaiste, studenti, biznesa imigrācija, bijušie PSRS pilsoņi, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi ar terminētām un pastāvīgām uzturēšanās atļaujām. Plānots pastiprināt kontroli attiecībā uz izsniegtajām uzturēšanās atļaujām un uzturēšanās nosacījumu izpildi, kā arī paredzēti aizliegumi negodprātīgiem uzaicinātājiem aicināt ārzemniekus uz Latviju.
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