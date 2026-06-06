Gandrīz puse jeb 47% mazo uzņēmēju pēdējo sešu mēnešu laikā novēro pircēju pieaugošu jutību pret cenām, liecina jaunākā Luminor bankas veiktā mazo uzņēmēju aptauja. Vienlaikus teju ceturtā daļa jeb 24% uzņēmēju saskaras ar situāciju, kurā klienti sagaida jau augstāku vērtību par to pašu cenu.
Vaicājot mazajiem uzņēmējiem, kā pēdējo sešu mēnešu laikā ir mainījies tas, ko sagaida viņu klienti, lielākā daļa norāda uz klientu cenu jutīgumu (47%), kā arī uz to, ka klienti gaida augstāku vērtību par to pašu cenu (24%), tajā pašā laikā 27% mazo uzņēmēju nav novērojuši izmaiņas klientu gaidās.
"Cilvēku tēriņi ir kļuvuši pārdomātāki — arī mūsu iedzīvotāju aptaujas liecina, ka pircēji biežāk salīdzina cenas, izvērtē alternatīvas un rūpīgāk apsver, vai produkts vai pakalpojums sniedz labāku kopējo pieredzi. Vienlaikus Latvijas ekonomika turpina stabilu izaugsmi, un nav pamata sagaidīt būtisku mājsaimniecību pirktspējas pasliktināšanos.
Tas nozīmē, ka mazajiem uzņēmumiem arvien svarīgāk kļūst ne tikai piedāvāt konkurētspējīgu cenu, bet arī skaidri komunicēt savas priekšrocības un nodrošināt klientam labu pieredzi — kvalitāti, ērtu apkalpošanu vai citus ieguvumus, kas var izcelt uz citu fona. Ilgtermiņā veiksmīgākie būs tie uzņēmumi, kas spēs atrast līdzsvaru ne tikai starp cenu un klientam saprotamu pievienoto vērtību, bet arī sava pakalpojuma kvalitāti," saka Uģis Počs, Luminor bankas Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs.
Aptaujas dati liecina, ka 14% uzņēmēju saskaras ar klientu vēlmi pēc digitālas vai attālinātas komunikācijas, bet 8% izjūt skaidru prasību pēc ātrāka un ērtāka servisa.
Baltijas valstu griezumā visizteiktākās pārmaiņas klientu gaidās novēro Igaunijas mazie uzņēmēji — vairāk nekā divas trešdaļas (68 %) norāda uz pieaugošu klientu cenu jutību, un trešdaļa saskaras ar pieprasījumu pēc augstākas vērtības par to pašu cenu. Tikmēr Lietuvā klientu cenu jutība ir līdzīga Latvijai, kur šādu tendenci novēro attiecīgi 46% un 47% mazo uzņēmēju.
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