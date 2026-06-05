Mūziķis un multimākslinieks Artūrs Uškāns klajā laidis jaunu singlu un videoklipu "Mopēds" — drastisku dziesmu par atbildīgu braukšanu pie stūres, īpaši svētku un festivālu laikā, jo "ieraut" jau var visu ko — "svaigu gaisu nāsīs" vai "benzīnu karboratorā", tikai ne "alko, kad jābrauc pie stūres!", tā atzīst dziesmas autors.
Dziesmas mūzikas, teksta un video autors ir Artūrs Uškāns, meitenes balss ierakstā pieder Luīzei Vītolai, bet ģitāru iedraivoja leģendārais latviešu ģitārists Armands Alksnis. Pārējos instrumentus — basģitāru, klavieres, sintezatoru, ritma līniju un galveno vokāla partiju — uzņēmās pats Artūrs.
"Dziesma radusies kā neliela nostaļģija pēc laikiem, kad man pašam bija zaļš mopēds," vēsta autors. "Rakstot tekstu, ienāca prātā, ka vasaras dziesmai piederas arī kāda pievienotā vērtība. Ik gadu pēc svētkiem lasot, cik ceļu satiksmes dalībnieki aizturēti pēc grādīgu substanču lietošanas un ar to saistītiem negadījumiem, iedomājos, ka varētu tam veltīt dziesmu. Bez tā visa dziesmā ir ļoti daudz labestīga humora," pasmaida Artūrs.
"Es priecājos, ka varēju palīdzēt Artūram izsapņot sapni par zaļo mopēdu un visu, kas ar to noticis," smaida ģitārists Armands Alksnis.
"Šī dziesma ir veltīta priekam par vasaru, ceļošanu un dzīvi. Ļoti piemērota dejošanai un līdzi dziedāšanai dažādos āra un iekštelpu pasākumos," par dziesmas saturu stāsta tās autors.
Vienlaikus ar singlu tapis krāšņs video, ko veidojis pats Artūrs Uškāns. "Vēl dziesmas rakstīšanas stadijā radās doma dziesmas vizuālo tēlu ietērpt animācijā, kas veidota popārta stilistikā, izveidojot pozitīvu stāstu, kurš daudziem liks smaidīt."
Tāpat Artūrs aicina klausītājus uz saviem jubilejas koncertiem "Lielais Artūra Uškāna festivāls", kuri notiks 31. oktobrī koncertzālē "GORS" Rēzeknē, 12. novembrī Valmieras Kultūras centrā, 26. novembrī koncertzālē "Ulbrokas pērle". Koncertos piedalīsies Ieva Akuratere, operdziedātāja Brigita Reisone, aktrise Raimonda Vazdika, Juris Ostrovskis, ģitāristi Armands Alksnis un Armands Ozoliņš, grupa "Ogas", Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis "Vabaļis", koris "Rīga" un daudzi citi. Dzīvo pavadījumu koncertam nodrošinās grupa "Laimas Muzykanti" un pianists Ēvalds Lazarevičs.
Dziesma un video veidoti studijā "Etnisko Skaņu Laboratorija", Rīgā.
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