"LTV1" saviem skatītājiem piedāvā jaunu raidījumu "Tad un tagad". Bieži varam apkārt dzirdēt diskusijas par to, ka dzīve agrāk bija labāka – cilvēki veselāki, ēdiens gardāks un ikdiena mierīgāka. Lai atšķetinātu dažādu paaudžu strīdus, ar dažādu ekspertu palīdzību pie atbildēm centīsies nonākt ilggadējā LR un LTV žurnāliste Sandra Kropa. Viņa ir pazīstama kā raidījuma "Zināmais nezināmajā" vadītāja, un tā pastāvēšana ilgst jau vairāk nekā 20 gadu. Sarunā ar Sandru Kropu par to, vai ēdiens kādreiz bija garšīgāks, vai cilvēki ar onkoloģiju kādreiz slimoja mazāk un kurai no paaudzēm ir taisnība.
Tu esi viena no raidījuma "Tad un tagad" idejas autorēm. Kā tev radās šā raidījuma ideja?
Sandra Kropa: Šī ideja radās vienlaicīgi gan man, gan šā raidījuma redaktorei Paulai Gulbinskai, ar kuru kopā strādājam pie ilggadējā raidījuma "Zināmais nezināmajā". Kad kopā ar viņu dzeram kafiju un runājam par lietām, smejamies un diskutējam par to, kāpēc mums kaut kas šķiet tieši šādi. Mēs sapratām, ka ir virkne jautājumu, kurus būtu vērts prasīt zinātājiem. Jutām, ka ir jautājumi, uz kuriem varētu tiešām palūkoties tādā "tad un tagad" kontekstā. Mēs vēlējāmies palūkoties uz dažādām mums ikdienā svarīgām tēmām kā veselība, pārtika u. c. pagātnes un tagadnes kontekstā. Pirmā sērija bija veltīta jautājumam par onkoloģiju. Apkārt sev bieži dzirdam, ka pēdējā laikā aizvien vairāk cilvēku slimo ar vēzi. Bija interesanti pētīt, vai šie dati liek domāt par vēža epidēmijas sākumu, vai arī ar mūsu gadsimtu kaut kas nav kārtībā. Mēs jautājām dažādiem cilvēkiem un ekspertiem, kā bija agrāk. Vai agrāk cilvēki ar vēzi slimoja mazāk? Vēlāk mēs jau sapratām, ka ir virkne jautājumu, par kuriem gribas runāt plašāk. Tas sakrita ar laiku, kad LTV bija uzsaukums piedalīties ar idejām jauna raidījuma tapšanai. Abas kopā ar Paulu nolēmām rakstīt šo projektu. Pati iepriekš arī esmu vadījusi dažādus raidījums.