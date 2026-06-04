Šajās brīvdienās – 6. un 7. jūnijā – Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notiks tradicionālais lielais Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus.
Šogad gadatirgus notiks 54. reizi. Tajā savu preci piedāvās vairāk nekā pieci simti Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Būs arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm, bērnus gaidīs karuselis un būs visdažādākie amatu prasmju paraugdemonstrējumi.
Gadatirgū varēs iegādāties keramikas darinājumus, pinumus, ar tradicionālām apstrādes metodēm darinātus koka priekšmetus, ādas izstrādājumus, metālkalumus, rotkaļu darinātas rotas, audēju austus galdautus, dvieļus, lakatus un segas, būs adījumi un tamborējumi, varēs iegādāties apģērbu, dabisko kosmētiku un pirtslietas, kā arī rotaļlietas, sveces, stikla, poligrāfijas izstrādājumus u.c.
Gardēži varēs nopirkt dažāda veida maizītes, raušus, pīrāgus, cepumus, piparkūkas, kūpinātu gaļu un desas, zivis, piena produktus, medu, ziedputekšņus, vasku, svaigus dārzeņus, ogas un augļus, mērces, sīrupus, ievārījumus, kaņepju izstrādājumus, cigoriņu kafiju, dabiskās tējas, sukādes, konfektes, saldējumu.
Tirgū varēs ne tikai iegādāties tautas lietišķās mākslas darinājumus, bet būs virkne amatnieku, kas savas prasmes būs gatavi arī rādīt un mācīt. Abas dienas Tirgus laukumā un visā Gadatirgus teritorijā būs amatu paraugdemonstrējumi. Varēs apgūt pirmās iemaņas podnieka darbnīcā, vilnas vērpšanā, skalu grozu un klūgu pīšanā, filcēšanā, karošu un abru grebšanā, pastalu gatavošanā, celaiņu aušanā, pērļošanā, izšūšanā ar krustdūrienu, leļļu darināšanā, pirtsslotu siešanā, augu paklājiņu darināšanā u.c., kā arī būs iespēja apgūt kokles spēles pamatus.
Muzeja Lībiešu sētas laidarā sestdien un svētdien no plkst. 10.00 līdz 14.00 notiks žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" meistaru parāde, sestdien varēs apgūt, kā tamborēt rozītes un no dzijas pavedieniem gatavot putniņus, bet svētdien adīt cimdu valnīšus un gatavot krāsainus atslēgu piekariņus. Jāpiebilst, ka gadatirgū varēs iegādāties arī izdevniecības "Latvijas Mediji" izdevumus.
"Šis gads mūsu muzejam aizrit keramikas zīmē. Šogad ir izdots Lejasciema podnieka Gustava Ozoliņa darbu katalogs, tikko muzeja izstāžu zālē atklāta Jāņa Krieva keramikas darbnīcas simtgadei veltīta izstāde. Mūsu muzeja krājumā ir milzīga Latvijas keramiķu darbu kolekcija, no kuriem noteikti iedvesmojušies ir arī šī gadatirgus meistari. Varbūt ne visi muzeja apmeklētāji zina, ka mūsu muzejā ekspozīcijā atrodas veseli trīs podnieku cepļi. Krāšņā Latvijas meistaru keramika padara ikdienu košāku. Nevieni latviešu godi nav iedomājami bez kārtīgas māla krūzes ar miestiņu vai izrakstītas keramikas bļodas ar pīrāgiem. Tā ir mūsu latviskās sajūtas šķautne, pārmantotā skaistuma izjūta un ikdienas estētiskā nepieciešamība," saka muzeja direktore Zanda Ķergalve.
Sestdien, 6. jūnijā, plkst. 10.00 Tirgus laukumā notiks gadatirgus svinīga atklāšana un amatnieku godināšana, uzstāsies etnogrupa "Luča". Bet plkst. 11.00 notiks Kurzemes podnieka cepļa atvēršana un keramikas izņemšana. Uz skatuves pie Rietumu vārtiem būs tirgus lustes, danči un dziesmuspēles: plkst. 10.00 dejos Tautas deju ansamblis "Dancītis", plkst. 11.15 un 14.00 Iecavas amatierteātris "Trubadūrs" rādīs Baibas Juhņēvičas lugu "Ak, šī jaukā lauku dzīve!". No plkst. 12. 30 un 15.30 uzstāsies Dārdaru muzikanti, bet plkst.13.30 Rīgas folkloras kopa "Savieši".
Svētdien, 7. jūnijā, uz skatuves pie Rietumu vārtiem plkst. 11.00 Saldus pagasta Druvas amatierteātris rādīs Rūdolfa Blaumaņa "Trīnes grēkus", piedalīsies deju kopa "DižDruva". Plkst. 13.00 uzstāsies Rīgas ģimeņu folkloras studijas "Garataka" jauniešu kapela, bet 14.00 Rīgas folkloras kopa "Visi vēji", plkst. 15.00 dejos Druvas deju kopa "DižDruva" un uzstāsies folkloras kopa "Druvas Zemturi". Gan sestdien, gan svētdien ezera pļavā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Tirgus sarunas kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
Lurķu pļavā bērnus gaidīs karuselis. Būs radošās darbnīcas – koklēšanas pamati un leļļu darināšana.
Muzeja izstāžu zālē – keramikas izstāde "Uzmanīgi! Māla trauki. Jāņa Krieva keramikas darbnīcai 100". Tajā apskatāmi vairāk nekā 450 Jāņa Krieva keramikas darbnīcas un kombināta "Māksla" Tukuma darbnīcas priekšmeti.
Gadatirgus darba laiks sestdien un svētdien no plkst. 9.00 līdz 17.00. Ieejas maksa – skolēniem un studentiem 4 eiro, pensionāriem 6 eiro, pieaugušajiem 9 eiro, ģimenes biļete (1–2 pieaugušie un 1–4 bērni) 20 eiro. Biļetes var iegādāties arī vietnē "bilesuparadize.lv".
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