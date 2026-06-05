Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, paziņoja Lietuvas Migrācijas departaments.
Lēmums tika pieņemts pēc politiķa pieteikuma izvērtēšanas, publiskās un slepenās informācijas pārskatīšanas, kā arī izlūkošanas dienestu novērtējuma. Migrācijas departaments norādīja, ka izmeklēšanas gaitā netika konstatēti apstākļi, kas varētu kavēt atļaujas izsniegšanu.
Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja krimināllietu. 2021. gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklēto personu sarakstā.
Sākotnēji Volkovs Lietuvā uzturējās ar vīzu, bet pēc tam saņēma pagaidu uzturēšanās atļauju.
Lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par Konstitūcijas pamatiem.
Šā gada sākumā Volkovs izpelnījās kritiku saistībā ar noplūdušām privātām ziņām, kurās viņš asi izteicās par Krievijas brīvprātīgo korpusa vadītāja Denisa Kapustina nāvi un kritizēja atsevišķas Ukrainas amatpersonas. Šie izteikumi pamudināja dažus Lietuvas politiķus aicināt viņu pamest valsti.
Saistībā ar Volkova izteikumiem Migrācijas departaments lūdza Valsts drošības departamentu izvērtēt, vai Krievijas pilsoņa izteikumi rada draudus valsts drošībai. Valsts drošības departaments secināja, ka šāds apdraudējums nav konstatēts. Lietuvas likumi noteic, ka ārvalstnieka pagaidu uzturēšanās atļauju var anulēt, ja viņa uzturēšanās valstī apdraud valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.
Vēlāk Volkovs atzina, ka minētā ziņa bijusi muļķīga, emocionāla un nepareiza, un izteica nožēlu par saviem izteikumiem.
Viņam 2024. gada martā tika uzbrukts automašīnā netālu no viņa mājām Viļņā. Uzbrucējs izsita automašīnas logu, izsmidzināja asaru gāzi un sāka sist Volkovu ar gaļas āmuru, salaužot vīrietim roku un sasitot kāju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu