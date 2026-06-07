Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, sestdien Varšavā trešo reizi vēsturē sasniedza Pasaules kausa pusfinālu.
Turnīrā ar septīto numuru izsētā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 22:13 pārspēja ceturto numuru saņēmušo Lietuvu.
Pusfināli un cīņas par medaļām norisināsies svētdien. Latvijas pretiniece pusfinālā būs ar pirmo numuru izsētā Serbija, bet otrā pusfinālā tiksies Francija un Vācija, kuras saņēmušas attiecīgi piekto un sesto numuru.
Miezis ceturtdaļfināla spēlē realizēja četrus no astoņiem tālmetieniem un guva desmit punktus, Lasmanim bija astoņi punkti, Raimo - trīs, bet Lācim - viens.
Spēles pirmās minūtes ritēja mazrezultatīvi ar biežiem pārkāpumiem un svilpēm. Ceturtajā minūtē pēc Mieža tālmetiena un Lasmaņa pustālā metiena kāda no komandām ieguva ievērojamu pārsvaru - 7:3 Latvijas labā. Spēle kļuva ātrāka un uzbrukumi noslēdzās ar precīziem metieniem, pēc piecām minūtēm latviešiem esot vadībā ar 10:5.
Lietuvieši ātri vien pietuvojās līdz pāris punktu deficītam (8:10), taču latvieši vēlreiz nostiprināja pārsvaru, kas lielāks par pāris tālmetienu vērtību (13:8). Vēlāk Lasmaņa tālmetiens deva jau sešu punktu pārsvaru (15:9), turpinājumā pretiniekiem vairs neatspēlējoties.
Latvija ar Lietuvu tikās arī 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu mačā par bronzu, kurā ar 21:18 uzvarēja lietuvieši. Latvijas kvartets šajā Pasaules kausā startē tādā pašā olimpiskajā sastāvā, bet no bronzu izcīnījušajiem lietuviešiem šajā turnīrā spēlē Ēvalds Džiaugs un Aurēlijs Pukelis, kuriem pievienojušies Roks Jocis un Igns Vaitkus.
Latvijas basketbolisti B grupā ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.), kā arī ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.) un ar 21:12 pārspēja Mongoliju (10.), ieņemot apakšgrupā otro vietu. Astotdaļfinālā latvieši ar 21:19 uzvarēja Jaunzēlandi (17.).
Lietuva apakšgrupā uzvarēja visās četrās spēlēs un uzreiz iekļuva ceturtdaļfinālā.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.
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