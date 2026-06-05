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Audzējat ogas? "Pharmeko Lettland" aicina uz ilgtermiņa sadarbību

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 05. jūnijs, 00:00
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2026. gada 05. jūnijs, 00:00
"Pharmeko Lettland" ražotne.
"Pharmeko Lettland" ražotne.
Foto: Publicitātes

"Pharmeko Lettland" iepērk gan BIO, gan konvencionālas svaigas ogas pārstrādei Latvijā — upenes, kultivētās mellenes, kultivētās dzērvenes, smiltsērkšķu ogas, aronijas un citas sezonas ogas.

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Kad raža izaudzēta, zemniekam svarīgākais jautājums ir praktisks: kur ogas droši un izdevīgi realizēt? Latvijā audzētai ogai ir potenciāls nonākt ne tikai vietējā tirgū, bet arī pārtikas, dzērienu, bērnu pārtikas, uztura bagātinātāju, farmācijas un kosmētikas nozarēs ārpus Latvijas.

SIA Pharmeko Lettland Madonā darbojas kopš 2008. gada, attīstot ogu un augu izcelsmes izejvielu pārstrādi valdes priekšsēdētāja Alessandro Monesi vadībā, bet 2023. gadā Madonas novada Sauleskalnā tika atklāta moderna sulu, ekstraktu un koncentrātu ražotne, kas ļauj no vietējām ogām radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Uzņēmums gadā pārstrādā vidēji ap 4000 tonnu ogu, no kurām ap 1000 tonnu ir kultivētās ogas. Nākamajos gados paredzēts šo apjomu palielināt, jo pieprasījums pēc kvalitatīvas vietējās izejvielas ir stabils un augošs.

Daļa sulu un biezeņu tiek realizēta Latvijā, taču liela daļa produkcijas tiek eksportēta uz Eiropu, arī ASV, tiek veidotas attiecības ar Āzijas valstīm, bet saldētās ogas turienes farmācijas uzņēmumiem tiek eksportētas jau kopš 2010. gada.

"Pharmeko Lettland". Iekārtas sulu, biezeņu, koncentrāta cehā.
"Pharmeko Lettland". Iekārtas sulu, biezeņu, koncentrāta cehā.
Foto: Publicitātes

Oga nav tikai raža – tā ir produkta sākums

Lauksaimniekam oga ir sezonas rezultāts, bet pārstrādātājam — sākums tālākam produktam. No ogām var tapt sula, biezenis, sulas koncentrāts, pulveris vai ekstrakts — katram savs pielietojums un tirgus.

"Pharmeko Lettland" strādā ne tikai pārtikas nozarē. Uzņēmuma ražotās izejvielas izmanto dzērienu un bērnu pārtikas ražošanā, uztura bagātinātājos, farmācijā un kosmētikā. Šajos tirgos svarīga ir stabila kvalitāte, dokumentācija, izsekojamība un dabiskā izcelsme.

Latvijas ogām šajā ziņā ir īpaša vērtība. Mūsu klimats, tīrā daba, ziemeļu reģiona tēls un ogu dabīgās īpašības veido spēcīgu stāstu starptautiskajā tirgū. Pharmeko Lettland šo Latvijas ogu izcelsmi un dabiskumu apzināti izceļ arī gala klientiem.

Vērtība arī bioloģiskajām saimniecībām

"Pharmeko Lettland" iepērk gan konvencionāli, gan bioloģiski audzētas ogas, tomēr īpaši vēlas attīstīt sadarbību ar BIO saimniecībām, jo šādām izejvielām starptautiskajā tirgū ir augoša nozīme.

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Latvijai ir spēcīga priekšrocība — tīrāka vide, plašākas teritorijas, meži un dabiskākas buferzonas. Tāpēc Latvijas BIO ogām ir labs potenciāls kļūt par vērtīgu izejvielu produktiem, kuros svarīga ir izcelsme un pārliecība par tīru vidi.

"Pharmeko Lettland". Dzērvenes.
"Pharmeko Lettland". Dzērvenes.
Foto: Publicitātes

Kādas ogas uzņēmums meklē

"Pharmeko Lettland" aicina Latvijas zemniekus, ogu audzētājus, BIO un konvencionālās saimniecības, kā arī ogu vācējus savlaicīgi sazināties par sadarbību. Uzņēmums iepērk svaigas ogas pārstrādei, un tām nav obligāti jābūt sagatavotām kā svaigajam tirgum — ogas var būt netīrītas, ar ķekariem, lapiņām, ar citu dabisku lauka piemaisījumu. Smiltsērkšķus iespējams pieņemt arī uz zariņiem. Par nodošanas veidu, taru un transportēšanu vislabāk vienoties pirms sezonas.

Īpaši interesē upenes, kultivētās mellenes, smiltsērkšķu ogas, aronijas un kultivētās dzērvenes. Tās ir piemērotas dažādiem pārstrādes virzieniem — sulām, biezeņiem, koncentrātiem, pulveriem un ekstraktiem.

Uzņēmums ir gatavs pārrunāt arī citas sezonas ogas, tostarp jāņogas un nākotnē arī sausserža ogas. Galvenais ir savlaicīgi saprast plānotos apjomus un kopīgi izvērtēt, kā konkrēto ražu vislabāk izmantot pārstrādē.

Kāpēc audzētājam runāt ar pārstrādātāju pirms sezonas

Ogu tirgū laiks ir ļoti svarīgs. Kad raža ir gatava, ātri jāplāno novākšana, transports un nodošana. Tāpēc sadarbība ir veiksmīgāka, ja audzētājs ar pārstrādātāju sazinās jau pirms sezonas, pārrunājot plānotos apjomus, ogu veidus, taru un piegādi.

Pharmeko Lettland vēlas veidot ilgtermiņa sadarbību, lai audzētājam būtu drošs partneris ražas realizācijai, bet pārstrādātājam — stabila Latvijas ogu piegāde produktiem ar augstāku pievienoto vērtību.

Pārstrāde ar mazākiem zudumiem

Pharmeko Lettland attīstības virziens ir pilnvērtīgāka ogu izmantošana. No ogām top sulas, biezeņi, koncentrāti un pulveri, savukārt izspaidas var izmantot ekstraktu ražošanai, samazinot zudumus un palielinot katras partijas vērtību. Nākotnē uzņēmums izvērtē arī ogu sēkliņu atdalīšanu un eļļas ieguvi, tuvojoties bezatkritumu ražošanas principam.

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Ražotne, laboratorija un kvalitāte

Lai no ogām varētu radīt stabilu un eksportspējīgu produktu, svarīga ir visa ķēde no ražas novākšanas līdz pārstrādei, Pharmeko Lettland ražotne ļauj strādāt ar dažādiem pārstrādes virzieniem; ar saldēšanu, sulām, biezeņiem, koncentrātiem, pulveriem un ekstraktiem, bet iekšējā laboratorija ar HPLC, Brix mērītāju un spektrometriem ļauj sekot līdzi skābumam, pH, polifenoliem, antociāniem un krāsas intensitātei. Nepieciešamības gadījumā uzņēmums sadarbojas arī ar ārējām akreditētām laboratorijām.

Zemnieku saimniecības SIA LATJUICE valdes priekšsēdētāja Egīla Karosa redzējums sadarbībai ar SIA Pharmeko Lettland:

– Mūsu saimniecība dibināta 2019. gadā. Galvenā kultūra ir upenes, kas šobrīd aizņem aptuveni 140 ha. Papildus audzējam arī avenes, kazenes, smiltsērkšķus un arbūzus.

No zemnieka skatpunkta ļoti svarīga ir stabila un uzticama sadarbība ar pārstrādātāju. Tas ļauj koncentrēties uz ogu audzēšanu, nevis katru sezonu domāt, kur ražu realizēt.

Būtiski ir arī tas, ka ogas varam vākt ar kombainu un nodot svaigā, netīrītā veidā — bez pašiem tās tīrot, šķirojot vai saldējot. Liels atbalsts ir kastes un transports, ja pārstrādātājs ogas savāc tieši no saimniecības.

Šajā nozarē svarīgi zināt, ka partnerim var uzticēties — ka sadarbība būs paredzama, ogas tiks iepirktas un norēķini notiks savlaicīgi. Tas dod drošību plānot ražošanu un turpināt attīstīt saimniecību ilgtermiņā.

"Pharmeko Lettland" produkcija.
"Pharmeko Lettland" produkcija.
Foto: Publicitātes

Ja audzējat upenes, kultivētās mellenes, kultivētās dzērvenes, smiltsērkšķus, aronijas, jāņogas vai citas ogas un vēlaties atrast uzticamu pārstrādes partneri nākamajai sezonai, sazinieties ar "Pharmeko Lettland" savlaicīgi.

Par ogu iepirkuma iespējām, apjomiem, nodošanas kārtību, taru un transportēšanu varat sazināties ar Sigitu Krusieti, iepirkumu un pārdošanas vadītāju.

Tālr.: 22338419
E-pasts: info@pharmeko.lv
pharmeko.eu/contact
SIA Pharmeko Lettland, Saules iela 65A, Madona, Madonas novads, LV-4801.

 

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