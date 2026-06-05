Audzējat ogas? "Pharmeko Lettland" aicina uz ilgtermiņa sadarbību

"Pharmeko Lettland" iepērk gan BIO, gan konvencionālas svaigas ogas pārstrādei Latvijā — upenes, kultivētās mellenes, kultivētās dzērvenes, smiltsērkšķu ogas, aronijas un citas sezonas ogas.
Kad raža izaudzēta, zemniekam svarīgākais jautājums ir praktisks: kur ogas droši un izdevīgi realizēt? Latvijā audzētai ogai ir potenciāls nonākt ne tikai vietējā tirgū, bet arī pārtikas, dzērienu, bērnu pārtikas, uztura bagātinātāju, farmācijas un kosmētikas nozarēs ārpus Latvijas.
SIA Pharmeko Lettland Madonā darbojas kopš 2008. gada, attīstot ogu un augu izcelsmes izejvielu pārstrādi valdes priekšsēdētāja Alessandro Monesi vadībā, bet 2023. gadā Madonas novada Sauleskalnā tika atklāta moderna sulu, ekstraktu un koncentrātu ražotne, kas ļauj no vietējām ogām radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Uzņēmums gadā pārstrādā vidēji ap 4000 tonnu ogu, no kurām ap 1000 tonnu ir kultivētās ogas. Nākamajos gados paredzēts šo apjomu palielināt, jo pieprasījums pēc kvalitatīvas vietējās izejvielas ir stabils un augošs.
Daļa sulu un biezeņu tiek realizēta Latvijā, taču liela daļa produkcijas tiek eksportēta uz Eiropu, arī ASV, tiek veidotas attiecības ar Āzijas valstīm, bet saldētās ogas turienes farmācijas uzņēmumiem tiek eksportētas jau kopš 2010. gada.
Oga nav tikai raža – tā ir produkta sākums
Lauksaimniekam oga ir sezonas rezultāts, bet pārstrādātājam — sākums tālākam produktam. No ogām var tapt sula, biezenis, sulas koncentrāts, pulveris vai ekstrakts — katram savs pielietojums un tirgus.
"Pharmeko Lettland" strādā ne tikai pārtikas nozarē. Uzņēmuma ražotās izejvielas izmanto dzērienu un bērnu pārtikas ražošanā, uztura bagātinātājos, farmācijā un kosmētikā. Šajos tirgos svarīga ir stabila kvalitāte, dokumentācija, izsekojamība un dabiskā izcelsme.
Latvijas ogām šajā ziņā ir īpaša vērtība. Mūsu klimats, tīrā daba, ziemeļu reģiona tēls un ogu dabīgās īpašības veido spēcīgu stāstu starptautiskajā tirgū. Pharmeko Lettland šo Latvijas ogu izcelsmi un dabiskumu apzināti izceļ arī gala klientiem.
Vērtība arī bioloģiskajām saimniecībām
"Pharmeko Lettland" iepērk gan konvencionāli, gan bioloģiski audzētas ogas, tomēr īpaši vēlas attīstīt sadarbību ar BIO saimniecībām, jo šādām izejvielām starptautiskajā tirgū ir augoša nozīme.