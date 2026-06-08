Brīvdienās no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Piektdien Rīgā no Daugavas izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Svētdien pusdienlaikā bojāgājušais izcelts no dīķa Cēsu novada Līgatnes pagastā.
Savukārt svētdien pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Ozolnieku pagastu, kur iedzīvotāji redzēja, ka ezerā slīkst cilvēks. Aptuveni desmit metru attālumā no krasta cilvēks atrasts un nodots mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.
Šogad kopumā no VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 27 bojāgājušos.
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