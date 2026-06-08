Pasažieru pārvadātājs "Vivi" aicina sabiedrību palīdzēt identificēt personu, kura naktī no 5. uz 6. jūniju vilcienā uzbruka konduktorei un nolaupīja uzņēmuma īpašumā esošu somu.
Kā informē uzņēmums, incidents noticis īsi pēc pusnakts vilciena reisā Rīga (pulksten 23.00) — Ķemeri (pulksten 23.58) starp pieturām Sloka un Ķemeri.
Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, ar notikušo saistītā persona pielietoja fizisku vardarbību pret konduktori un nolaupīja uzņēmuma somu, kurā atradās naudas līdzekļi un darba aprīkojums.
Pēc notikušā konduktore nogādāta ārstniecības iestādē. Citu cietušo incidentā nav.
"Vivi" norāda, ka pēc uzbrukuma persona izkāpusi Ķemeru stacijā ap pulksten 00.05.
Par notikušo informēta Valsts policija, un pašlaik notiek izmeklēšana.
Uzņēmums publicējis iespējamā uzbrucēja attēlu un aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajā redzamo personu vai kura rīcībā ir informācija par notikušo.
Informāciju iespējams nodot Valsts policijai, zvanot uz tālruni 112, kā arī sazinoties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pasta adresi vilciens@info.vivi.lv vai zvanot uz bezmaksas tālruni 8760.
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