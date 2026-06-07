ASV Pensilvānijas štatā aizturēts vīrietis, kurš ar ekskavatoru daļēji nojaucis ģimenes māju laikā, kad tajā atradās viņa sieva un divas meitas, ziņo ārvalstu mediji.
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju incidents noticis Bufalo apgabalā. Policija norāda, ka 48 gadus vecais Ēriks Pjervša agri no rīta atgriezies mājās pēc nakts, kurā lietojis alkoholu. Starp viņu un sievu izcēlies strīds par laulības nākotni.
Krimināllietas materiālos norādīts, ka sieva vīrietim paziņojusi par vēlmi izbeigt laulību. Pēc izmeklētāju teiktā, viņš atbildējis: "Ja viss ir beidzies, es māju nojaukšu."
Policija apgalvo, ka neilgi pēc tam vīrietis iekāpis ekskavatorā un sācis postīt dzīvojamo māju, lai gan tajā joprojām atradās viņa sieva un abas meitas. Sieviete notikuma laikā izsaukusi neatliekamos dienestus. Dispečeri telefonsarunas laikā dzirdējuši kliegšanu un smagās tehnikas radīto troksni.
Izmeklētāji norāda, ka ēkai nodarīti būtiski bojājumi un radušās bažas par tās konstrukciju drošību. Tomēr sieviete un bērni incidentā fiziski nav cietuši.
Pēc notikušā vīrietis pameta notikuma vietu, bet vēlāk nonāca policijas apcietinājumā. Pret viņu izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par apdraudējuma radīšanu citām personām, sabiedriskās kārtības traucēšanu un katastrofas izraisīšanu.
Tiesas dokumenti liecina, ka apsūdzētajam noteikta 10 000 ASV dolāru drošības nauda. Viņa pirmstiesas sēde paredzēta 9. jūnijā.
Kaimiņi vietējiem medijiem pauduši neizpratni par notikušo, norādot, ka līdz šim vīrieti pazinuši kā aktīvu brīvdabas aktivitāšu cienītāju. Savukārt viņa sieva pēc incidenta plānojusi lūgt tiesas aizsardzību pret vardarbību.
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