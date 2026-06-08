Naftas ieguvējvalstu alianse OPEC+ svētdien vienojās atkal palielināt naftas ieguves kvotas, ņemot vērā Hormuza šauruma slēgšanas izraisīto satricinājumu naftas tirgū.
Septiņas OPEC+ dalībvalstis - Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūda Arābija - vienojās jūlija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 000 barelu dienā.
Arī iepriekšējos mēnešos naftas ieguves kvotu palielinājums bijis līdzīgs.
Analītiķi gan norāda, ka šim jaunākajam lēmumam ir maza nozīme, kamēr Hormuza šaurums joprojām ir slēgts.
"Tirgū netrūkst paziņojumu par kvotu palielinājumiem, tajā trūkst fizisku barelu, kurus varētu reāli piegādāt. Šajā ziņā [kvotu] palielinājums par 188 000 barelu dienā drīzāk ir politisks signāls nekā reāla piegāžu paaugstināšana," skaidro "Rystad Energy" analītiķi.
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