Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, svētdienas vakarā tiekoties Londonā, vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā.
Četru valstu līderi "atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju - ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību -, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas", teikts viņu kopīgajā paziņojumā.
Tajā sacīts, ka tikšanās dalībnieki vienojušies par pieciem nosacījumiem, kas jāievēro, lai panāktu "taisnīgu un ilgstošu" vienošanos par kara ar Krieviju izbeigšanu.
Vispirms nepiecieāams tūlītējs pamiers, un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam jāpiekrīt pilnīgai karadarbības pārtraukšanai, norādīts paziņojumā.
Tajā teikts, ka pašreizējai frontes līnijai jābūt sarunu sākumpunktam.
Robežas nedrīkst mainīt ar spēku, un ir pilnībā jāievēro Ukrainas suverēnās tiesības veidot alianses, arī ar NATO, uzsvēruši četru valstu līderi.
Viņi norādījuši, ka nepieciešamas ticamas juridiskas drošības garantijas Ukrainai. Tām būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc pamiera noslēgšanas, un tajās būtu jāietver starptautisko spēku izvietošana Ukrainā.
Paziņojumā teikts, ka Krievijas līdzekļiem jāpaliek iesaldētiem, līdz Krievija kompensēs visus zaudējumus.
Četru valstu līderi uzsvēruši, ka miera līgumā jāņem vērā Eiropas drošības intereses, un jebkurām sarunām, kurās iesaistīta Eiropas Savienība (ES) un NATO, nepieciešama attiecīgi ES un tās dalībvalstu un Ziemeļatlantijas alianes dalībvalstu piekrišana.
Jau ziņots, ka Zelenskis pagājušajā nedēļā atklātā vēstulē Putinam ierosināja divpusēju tikšanos, taču Putins šo priekšlikumu noraidīja.
Zelenskis platformā "X" arī pavēstīja, ka pirmdien viņam paredzēta tikšanās ar Lielbritānijas karali Čārlzu III.
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