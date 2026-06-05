Partijas "Austošā saule Latvijai" premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs politiskā spēka priekšsēdētājs Raivis Zeltīts, piektdien preses konferencē paziņoja Zeltīts.
Rīgas apgabala līderis būs Zeltīts, Zemgalē saraksta līderis būs Gatis Ilgažs, Vidzemē — Dace Lindberga, Kurzemē — Jānis Zalāns, bet Latgalē — Aiva Zālīte.
Zeltīts atzina, ka saraksta pirmie numuri, izņemot viņu pašu, esot būtībā bez politiskās pieredzes.
Rīgā ar otro numuru startēs kādreizējais Saeimas deputāts no Jaunās konservatīvās partijas rindām Sandis Riekstiņš, kurš šobrīd cīnās Ukrainas bruņoto spēku sastāvā, ar trešo — partijas valdes loceklis Andris Velps, bet ceturto — bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts, iepriekš dažādu citu partiju biedrs, ilggadējs Rīgas domes Finanšu departamenta direktors Raimonds Krūmiņš.
Partijas vēlēšanu kampaņas sauklis būs "Par ģimeni, tautu un valsti, par latviskās Latvijas atdzimšanu".
Kā partijas prioritāti Zeltīts minēja "masu imigrācijas apturēšanu". Kā informēja partijā, "Austošā saule Latvijai" plāno veicināt trešo valstu imigrantu izceļošanu no Latvijas — tas tikšot nodrošināts ar stingrāku uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību, "viltus studentu biznesa izbeigšanu" un starptautisku imigrācijas priekšlikumu noraidīšanu. Partija atzīmē, ka tā ir pret multikulturālisma politiku un piedāvā likvidēt Sabiedrības integrācijas fondu.
Otrā partijas prioritāte būšot dzimstības veicināšana,
nodrošinot summāro dzimstības koeficientu vismaz 2,1. Partija sola stiprināt ģimenes vērtības izglītībā un mediju vidē, kā arī ieviest praktiskus mehānismus ģimenes atbalstam. Partija piedāvā Latvijas pilsonēm palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz trīs vidējo algu apmēram, bērnu kopšanas ikmēneša atbalstu minimālās algas apmērā, to summējot par katru nepilngadīgo bērnu līdz brīdim, kad jaunākajam bērnam ir pusotrs gads. Tāpat partija apņemas nodrošināt pensiju taisnīgumu māmiņām, bērna kopšanas laiku ieskaitot darba stāžā. Par katru bērnu pēc tā piedzimšanas partija piedāvā katrai Latvijas pilsonei piešķirt 20 000 eiro lielu pensijas 1. līmeņa kapitālu.
Zeltīts arī kā prioritāti pieteica ekonomiskās izaugsmes plānu jeb ekonomikas dubultošanas plānu astoņos gados. Partija sola izrauties no ekonomiskās atpalicības, piedāvājot otrā pensiju līmeņa uzkrājumus novirzīt tautsaimniecībā, samazinot sociālo iemaksu darba ņēmēju daļu par 6%, uzkrājumus ieskaitot pirmajā pensiju līmenī. Tāpat partija piedāvās palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu līdz vidējās algas apmēram, kas šobrīd ir 1900 eiro mēnesī.
Partijas mērķis esot radikāli mazināt ēnu ekonomiku, palielināt atalgojumu un samazināt darbaspēka nodokļu slogu uzņēmējiem, nodrošinot ievērojamu iekšējā patēriņa un eksporta pieaugumu.
Partijas programmā paredzēta arī rusifikācijas seku novēršana, latviskās kultūrtelpas un izglītības stiprināšana, iekšējās un ārējās drošības veicināšana, kā arī citu jomu problēmu risināšana.
Partija "Austošā saule Latvijai" dibināta pērn 23. augustā. Šā gada maijā partija sasniegusi 500 biedru skaitu, kas tai ļauj startēt Saeimas vēlēšanās.
Augusta beigās Zeltīts tika ievēlēts par partijas "Austošā saule Latvijai" priekšsēdētāju. Vienlaikus tika ievēlēti septiņi partijas valdes locekļi — Lindberga, Ieva Duļevska, Oto Brantevics, Ilgažs, Viesturs Arklons, Riekstiņš un Matīss Žuravļevs.
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