Veselības inspekcija Kolkas peldvietā jūrā ir konstatējusi zarnu enterokoku jeb fekālo piesārņojumu un aizliegusi peldēties, pavēstīja inspekcijā.
Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tika paņemti 4. jūnijā, un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā.
Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas, un tajās peldēties ir atļauts. Peldūdens paraugi tika ņemti 1. un 2. jūnijā.
Inspekcijas speciālisti oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā padziļināti pārbauda peldūdens kvalitāti gan laboratoriski, gan vizuāli, veicot pārbaudes reizi mēnesī.
Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim. Nākamā jeb trešā peldsezonas ūdens paraugu ievākšana mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem notiks jūnija pēdējās dienās.
Kā skaidro Veselības inspekcijā, laboratorijā tiek noteikti divi mikrobioloģiskie rādītāji — zarnu nūjiņu (Escherichia coli jeb E. coli) un zarnu enterokoku koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā piesārņojuma noteikšanai un var liecināt par slimības izraisošo patogēno baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī.
Savukārt vizuālās pārbaudes laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošajiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī zilaļģu savairošanās procesam.
Ja peldūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens atbilst prasībām, pie peldūdens kvalitātes rezultātiem tiek norādīts, ka peldēties ir atļauts. Savukārt, ja peldūdens kvalitāte neatbilst prasībām, Inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus — ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties.
Attiecīgā informācija peldvietas apsaimniekotājam jāizvieto konkrētās peldvietas informatīvajā stendā.
Ieteikums nepeldēties jāievēro jutīgām iedzīvotāju grupām — maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta. Savukārt aizliegums peldēties jāievēro visiem, skaidro Veselības inspekcijā.
Iedzīvotāji var sekot līdzi oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.
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