Kamēr realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībniece Agrita Bindre ar meitu Beatrisi atgūst spēkus Vaivaru rehabilitācijas centrā, mājas solis un vecāku pienākumi pilnībā gultas uz vecākās meitas pleciem. Esterei jāpaspēj izdarīt mammas nepadarītie darbi, tostarp jāsapako sūtījumi. Lai tos nogādātu mērķī, jauniete sarunājusi transportu no filmēšanas komandas un apņēmīgi grasās sēsties pie stūres, ignorējot gan brāļa paniku, gan paša transportlīdzekļa untumus. Tiesa, ceļš izvēršas stresa pilns un emocijas salonā sit augstu vilni.
Viss sākas ar mazā brāļa Marka zvanu, kurš no loga pamanījis māsas plānus. Nobijies par iespējamu avāriju, viņš brīdina māsu: "Man bail, ka tu ietrieksies!" Estere mēģina viņu nomierināt, sakot, ka mērķi sasniegs veiksmīgi, taču puika kliedz pretī: "Tu ietrieksies!" Māsa turpina iebilst, ka nekas slikts nenotiks, bet Marks nepiekāpjas: "Tev tiesības nav!" Estere skaidro, ka brauc ar mācību atļauju, kas atļauj piedalīties satiksmē, ja blakus sēž kāds ar stāžu – šajā gadījumā televīzijas darbinieki. Viņa cenšas brāli nomierināt: "Nu, nebaidies. Taču viss kārtībā – māsa māk braukt."
Galu galā saruna tiek pārtraukta, taču ķibeles sākas jau pirms izkustēšanās, jo sēdeklis noregulēts par tālu. To pavada ass izsauciens: "B*e, kā viņu var tuvāk dabūt," taču drīz vien attālums līdz stūrei ir pareizais. Tad parādās nākamie traucēkļi, kurus viņa pati nokomentē: "Tie mati traucē! Un saule arī spīd. Besī ārā!"
Kad viss nokārtots, jauniete pajoko: "Kurš ir gatavs braukt ar Esteri? Es domāju, ka neviens!" Tomēr, lai gan dzinējs darbojas, auto neizkustas. Estere sāk meklēt rokas bremzi, taču, kad izrādās, ka tā jau ir nolaista, kārtējais mēģinājums izrādās nesekmīgs. Viņa mēģina sevi savākt: "Oj, b*e! Kas tas bija, Estere? Labi, elpo, Estere! Tu māki braukt! Viss kārtībā!"
Pēc vēl viena neveiksmīga starta viņa jau sāk zaudēt pacietību un dusmojas, nesaprotot tehnisko kļūmi: "Kāpēc mēs nekustamies? B*e, nu, nav smieklīgi! Ko es neesmu izslēgusi?" Par laimi, nākamajā piegājienā mašīna beidzot uzsāk ceļu uz pakomātu.
Intervijā aizkadrā Estere neslēpj, ka kopš pārvākšanās uz jauno dzīvesvietu, kas notika pirms aptuveni trīs mēnešiem, autoskolā nav braukusi ne reizi. Izrādās, ka arī privāti patrenēties nav iespēju, jo visiem paziņām ir automātiskās pārnesumu kārbas: "Ārpus autoskolas man, patiesību sakot, nemaz nav ar ko braukt, jo Agritai ir automāts, maniem draugiem ir automāti. Kur dabūt cilvēku, kuram ir manuālais un kurš būtu gatavs ņemt mani apmācīt vai, nezinu, ļaut izbraukt kaut elementāri, jo ir grūti? Patiesībā tiešām ir grūti!"
Vadot automašīnu pēc tik ilga pārtraukuma, viņa izjūt dīvainu satraukumu, tomēr savu sniegumu vērtē atzinīgi un saskata progresu. Panika viņu vairs nepārņem – neveiksmes gadījumā viņa vienkārši bez emocijām mēģina vēlreiz. Estere norāda: "Man liekas, ka var jau redzēt – es jūtos drosmīgāka. Es tiešām jūtos, sēžot pie stūres, labi!"
Runājot par mācību gaitu, jaunietei ir nokārtoti pirmās palīdzības kursi, kas paver ceļu uz teorijas eksāmenu valsts ieskaitē. Medicīnas kursi grūtības nesagādāja, jo pamatus viņa jau zināja, turklāt process šķitis aizraujošs: "Bija forši elpināt manekenu un veikt viņam sirds masāžas. Man tiešām ļoti patika!"
Tuvākajā laikā Esterei priekšā stāv teorijas un pēc tam arī praktiskās braukšanas eksāmeni. Jāatgādina, ka tiesību iegūšanu viņa uzsāka pagājušā gada augustā un abas teorētiskās daļas jau ir aiz muguras. Kā pati iepriekš skaidroja, apmācības iekavējās pārvākšanās dēļ uz Iecavu, jo vajadzēja laiku, lai aprastu ar jauno situāciju un iekārtotu māju. Finansiāli tas nav lēts prieks – viena nodarbība pie instruktora maksā 53 eiro, un līdz šim aizvadītās 12 reizes Esterei kopumā izmaksājušas jau 636 eiro.
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