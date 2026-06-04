Ukrainas pretgaisa aizsardzības droni maijā iznīcinājuši vairāk nekā 3500 dažāda tipa ienaidnieka bezpilota lidaparātu, ceturtdien paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
"Sekas, ko rada Krievijas gaisa uzbrukumi Ukrainas teritorijai katru dienu, būtu daudz smagākas, ja nebūtu Ukrainas bruņoto spēku sistemātiskā darba "mazās pretgaisa aizsardzības" attīstīšanā un tās spēju stiprināšanā. Šodien lielākā daļa neitralizēto Krievijas "Shahed", "Gerbera" un citu gaisa uzbrukuma līdzekļu ir mūsu dronu-pārtvērēju darba rezultāts," platformā "Telegram" pavēstīja Sirskis.
Viņš norādīja, ka dronu-pārtvērēju apkalpju skaits turpina pieaugt.
"Turpinās darbs pie ceturtā pretgaisa aizsardzības ešelona izveides, kas segs vēl divus apgabalus,"
paziņoja virspavēlnieks.
Tāpat Sirskis norādīja, ka armijas aviācija tiek iesaistīta ienaidnieka gaisa uzbrukumu atvairīšanā. "Maijā mūsu helikopteri iznīcināja vairāk nekā 440 dažāda tipa Krievijas bezpilota lidaparātu. Helikopterus aprīkojam ar modernām atklāšanas un tēmēšanas ierīcēm, paplašinām ieroču klāstu ar jaunu raķešu bruņojumu, kas jau demonstrē lieliskus rezultātus," paziņoja Sirskis.
Viņš norādīja, ka ienaidnieks pastāvīgi maina dronu izmantošanas taktiku, palielina to skaitu un uzlabo kvalitāti, kā arī plāno palielināt reaktīvo uzbrukuma dronu īpatsvaru līdz 50%. "Tas rada mums jaunas problēmas, kas prasa savlaicīgu reakciju," uzsvēra Sirskis, piebilstot, ka pie tā tiek strādāts.
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