AS "LAU Infra grupa" (iepriekš VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs") akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) sāksies trešdien, 10. jūnijā, un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro, informēja uzņēmumā.
"LAU Infra grupa" publiski piedāvās līdz 6 400 421 akcijai.
Pieteikties akcijām investori varēs līdz 19. jūnijam. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem institucionālajiem investoriem atbilstoši prospektā noteiktajiem nosacījumiem. Piedāvājums ietvers gan jaunas akcijas, kuru ieņēmumi tiks izmantoti uzņēmuma attīstībai, gan esošās akcijas, kuru ieņēmumi tiks novirzīti valsts budžetā.
Aptuveni 26. jūnijā gaidāms paziņojums par piedāvājuma un piešķiršanas rezultātiem, bet norēķini par piedāvājumu paredzēti aptuveni 30. jūnijā.
Pēc IPO akcijas plānots iekļaut biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā. Pirmā tirdzniecības diena "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā plānota aptuveni 3. jūlijā.
Uzņēmumā informē, ka Latvijas Banka ir apstiprinājusi "LAU Infra grupas" IPO prospektu.
Pēc IPO valsts saglabās stratēģisko kontroli un vairākuma līdzdalību uzņēmumā vismaz 75,01% apmērā.
"LAU Infra grupas" valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis norāda, ka šis ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā, kā arī iespēja ikvienam kļūt par daļu no Latvijas infrastruktūras attīstības stāsta. "Pēdējos gados esam mērķtiecīgi stiprinājuši uzņēmuma konkurētspēju, attīstījuši jaunus darbības virzienus un uzlabojuši darbības efektivitāti. IPO piesaistītais kapitāls ļaus turpināt uzņēmuma attīstību un stiprināt pozīcijas infrastruktūras nozarē," viņš min.
"LAU Infra grupa", balstoties uz pašreizējām 2026. un 2027. gada finanšu prognozēm, IPO investoriem tuvākajos divos gados plāno piedāvāt vidēji 7% dividenžu ienesīgumu gadā.
"LAU Infra grupas" darbību veido gan ceļu uzturēšanas pakalpojumi, gan būvniecības un aizsardzības infrastruktūras projekti.
"LAU Infra grupa" šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 17,316 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās vairākkārtīgi — līdz 94 567 eiro.
"LAU Infra grupa" pagājušajā gadā strādāja ar 97,114 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 6,5% — līdz 7,392 miljoniem eiro.
Pērn rudenī valdība atbalstīja, ka valsts līdzdalība uzņēmumā tiks saglabāta vismaz 75,01% apmērā, bet 24,99% apmērā tiks īstenots IPO.
Aplēsts, ka kompānijas akciju kotēšana biržā valsts budžetā šogad varētu nodrošināt 5,95 miljonu eiro ieņēmumus.
"LAU Infra grupa" nodrošina valsts autoceļu uzturēšanu vairāk nekā 20 000 kilometru apmērā, kā arī uzņēmums īsteno būvniecības projektus un attīsta infrastruktūru, kas ir būtiska valsts drošībai un mobilitātei. Uzņēmums piedalās arī valstiski nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanā.
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