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#karš

Zelenskis atklātā vēstulē Putinam piedāvā tiešas sarunas; Kremlis aicina uz Maskavu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 05. jūnijs, 08:01
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2026. gada 05. jūnijs, 08:01
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē. Ilustratīvs attēls.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē. Ilustratīvs attēls.
Foto: Lasi.lv/Mākslīgais intelekts

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām.

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"Ukraina piedāvā izbeigt karu formātā starp mums un jums. Es piedāvāju jums tikšanos," Zelenskis pauda paziņojumā, kas ceturtdien publicēts prezidenta kancelejas tīmekļa vietnē.

Pēc vairāk nekā četrus gadus ilgušā pilna mēroga kara tieši līderiem ir jāpieņem galvenie lēmumi par mieru, norādīja Zelenskis.

"Tieši līderi ir tie, kas izlemj galvenos jautājumus - tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Es ierosinu noteikt konkrētu tikšanās datumu," pauda prezidents.

Tikšanās varētu notikt kādas trešās valsts teritorijā. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un arābu pasaules valstis.

"Visi dzirdēja jūsu pārstāvjus, smaidot sakām, ka es it kā varu atbraukt uz Maskavu. Bet pēc šādiem 26 gadiem Ukrainas līderim jūsu galvaspilsētā, tāpat kā Krievijas līderim Kijivā, nav ko darīt," norādīja Ukrainas valsts vadītājs, atsaucoties uz 26 gadiem, kopš Putins nāca pie varas Krievijā.

Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs tikmēr paziņojis, ka olodimirs Zelenskis var ierasties Maskavā. 

"Zelenskis jebkurā brīdī var atbraukt uz Maskavu. Prezidents Putins ir teicis, ka, ja Zelenskis vēlas parunāt, viņš var atbraukt uz Maskavu un to izdarīt," sacīja Peskovs žurnālistiem Sanktpēterburgas ekonomikas forumā, atbildot uz jautājumiem par ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklāto vēstuli Putinam, kurā viņš piedāvā tikties.

"Pašreizējā frontes līnija ir līnija, no kuras jāuzsāk diplomātija. Ukraina ir gatava pilnībā pārtraukt uguni - uz laiku, kamēr notiek sarunas," sacīts Zelenska vēstulē.

Ukrainas prezidents arī ierosināja, ka uguns pārtraukšanu varētu uzraudzīt ASV, kā arī būtu jāapmainās ar gūstekņiem pēc principa "visi pret visiem".

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Ieteiktie raksti

Vēstulē Zelenskis paziņoja, ka "karš rada arvien vairāk negatīvisma Krievijā". Viņš norādīja, ka valsts iedzīvotājiem nepatīk "mūsu droni un raķetes", benzīna trūkums, pastāvīgie aizliegumi un nodoms organizēt mobilizāciju.

Ukrainas prezidents, atsaucoties uz izlūkošanas datiem, arī rakstīja, ka maijā Ukrainas frontē tika nogalināti vai smagi ievainoti 30 tūkstoši Krievijas karaviru, un šis rādītājs saglabājas jau vairākus mēnešus.

Zelenska vēstulē teikts, la Krievijas zaudējumos "63% ir nogalinātie un tikai 37% - ievainotie". "21. gadsimtā armijas nevar atļauties šādu bilanci. Turpmāk nogalināto īpatsvars pieaugs," uzsvēra Ukrainas prezidents.

"Ja jūs personīgi savās domās nenonāksiet pie atziņas, ka ir pienācis laiks beigt šo karu, Ukraina turpinās cīnīties par savu pastāvēšanu. Mums būs tie, kas mūs atbalstīs," paziņoja Zelenskis savas vēstules nobeigumā. "Bet arī jums nāksies daudz vairāk cīnīties par savu eksistenci - nevis Krievijas, bet jūsu personīgo. Un tas nav drauds no manas vai Ukrainas puses. Tās ir Krievijas vēstures fakti, kurus jūs labi zināt: kad Krievija nogurst, notiek pārmaiņas."

"Mēs varam strādāt, lai panāktu šādu nogurumu. Jūs varat pārtraukt savu karu," teikts vēstules nobeigumā.

Tramps: Putina un Zelenska tikšanās būtu lieliska

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien sacīja, ka būtu lieliski, ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi.

"Es priecājos, ka viņi varbūt runā par tikšanos. Es domāju, ka mums tur bijusi liela loma. Es domāju, ka būtu lieliski, ja viņi tiktos," sacīja Tramps žurnālistiem Baltajā namā, komentējot ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklātio vēstuli Putinam, kurā viņš ierosina tikties, lai vienotos par kara izbeigšanu.

"Abām [pusēm] būs jāpanāk kompromisi, es piedāvāju šos kompromisus, un, jūs zināt, mēs esam lielā mērā bijuši iesaistīti," Tramps teica par Ukrainu un Krieviju, sīkāk neprecizējot savus izteikumus.

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