Zelenskis atklātā vēstulē Putinam piedāvā tiešas sarunas; Kremlis aicina uz Maskavu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām.
"Ukraina piedāvā izbeigt karu formātā starp mums un jums. Es piedāvāju jums tikšanos," Zelenskis pauda paziņojumā, kas ceturtdien publicēts prezidenta kancelejas tīmekļa vietnē.
Pēc vairāk nekā četrus gadus ilgušā pilna mēroga kara tieši līderiem ir jāpieņem galvenie lēmumi par mieru, norādīja Zelenskis.
"Tieši līderi ir tie, kas izlemj galvenos jautājumus - tā tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Es ierosinu noteikt konkrētu tikšanās datumu," pauda prezidents.
Tikšanās varētu notikt kādas trešās valsts teritorijā. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un arābu pasaules valstis.
"Visi dzirdēja jūsu pārstāvjus, smaidot sakām, ka es it kā varu atbraukt uz Maskavu. Bet pēc šādiem 26 gadiem Ukrainas līderim jūsu galvaspilsētā, tāpat kā Krievijas līderim Kijivā, nav ko darīt," norādīja Ukrainas valsts vadītājs, atsaucoties uz 26 gadiem, kopš Putins nāca pie varas Krievijā.
Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs tikmēr paziņojis, ka olodimirs Zelenskis var ierasties Maskavā.
"Zelenskis jebkurā brīdī var atbraukt uz Maskavu. Prezidents Putins ir teicis, ka, ja Zelenskis vēlas parunāt, viņš var atbraukt uz Maskavu un to izdarīt," sacīja Peskovs žurnālistiem Sanktpēterburgas ekonomikas forumā, atbildot uz jautājumiem par ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklāto vēstuli Putinam, kurā viņš piedāvā tikties.
"Pašreizējā frontes līnija ir līnija, no kuras jāuzsāk diplomātija. Ukraina ir gatava pilnībā pārtraukt uguni - uz laiku, kamēr notiek sarunas," sacīts Zelenska vēstulē.
Ukrainas prezidents arī ierosināja, ka uguns pārtraukšanu varētu uzraudzīt ASV, kā arī būtu jāapmainās ar gūstekņiem pēc principa "visi pret visiem".