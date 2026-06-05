Šā gada maija beigās Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī, kādā īpašumā atrasts vīrieša līķis. Aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, aizturēts vīrietis, kuram piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
24. maijā ap pulksten 12.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī, kādā īpašumā atrasts vīrieša līķis. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un tajā pašā dienā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1953. gadā dzimušu vīrieti.
Līdz šim izmeklēšanā noskaidrots, ka abi vīrieši kopīgi lietoja alkoholiskos dzērienus. Kopīgas alkohola lietošanas laikā 1957. gadā dzimušais vīrietis tika sadurts krūškurvī un viņš notikuma vietā mira.
Valsts policijas amatpersonas otrdien, 26. maijā devās uz tiesu lūgt piemērot aizturētajam vīrietim drošības līdzekli — apcietinājumu, kas ir stājies spēkā. Aizturētais iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un nav ticis sodīts.
Valsts policijas amatpersonas turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 116. panta par slepkavību. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.
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