Jau šo svētdien Krievija varētu zaudēt vēl vienu savu sabiedroto. Armēnijā, kas maija sākumā uzņēma Eiropas samitu, notiks parlamenta vēlēšanas. Tajās armēņi izlems valsts turpmāko virzību – tuvināties Rietumiem vai atgriezties Krievijas ķetnās. Lai novērstu Eiropeiski domājošā premjera Nikola Pašinjana atkārtotu ievēlēšanu, Krievija Armēnijas informatīvo telpu pārpludinājusi ar dezinformāciju un soda valsti ar aizliegumu Krievijā ievest armēņu tomātus, gurķus un zemenes.
Nikola Pašinjans Kremļa dusmas, šķiet, galvā īpaši neņem. Tā vietā atjoko ar video, kurā armēņu zemes it kā jau ir ceļā uz Eiropu. Saskaņā ar Armēnijas Statistikas komitejas datiem, tirdzniecības apgrozījums starp Armēniju un Krieviju jau pērn samazinājās par vairāk nekā 38%, bet ar Eiropas Savienības valstīm palielinājās par 7,2%. Normalizējoties Armēnijas un Azerbaidžānas attiecībām, ceļš uz Eiropas savienību kļūst gludāks.
Armēnija apzināti cenšas izbeigt politisko, militāro un ekonomisku atkarību no Krievijas. Krievija dezinformācijas jomā raujas, kā vien spēj. Jo tieši tuvinoties Eiropai, Krievija jau zaudējusi Ukrainu, Moldovu, Ungāriju, par rietumu virziena saglabāšanu cīnās arī Gruzija. Jaunākās aptaujas prognozē, ka premjerministra Nikola Pašinjana partija svētdien varētu iegūt gandrīz 65% vēlētāju atbalstu. Pirms nedēļas Erevānā notika militārā parāde, kur iedzīvotāji pauda optimismu.
Armēnijai ir arī Rietumu giganta ASV atbalsts. Valsts sekretārs Marko Rubio ar Armēnijas ārlietu ministru nupat parakstījuši stratēģiskās partnerības līgumu. Armēnija arī noraidījusi Maskavas priekšlikumu valstī rīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā. Lai Kremli lieki netracinātu, Premjers atbildējis, ka pagaidām Armēnijas dalība Eiropas Savienībā ir teorētiska un, kad pienāks īstais brīdis, tiks izdarīta izvēle starp abām savienībām, bet tā būšot tautas ziņā.
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