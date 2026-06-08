Svētdienas vakarā Rīgā gājis bojā vīrietis, kurš pakļuvis zem vilciena, informēja Valsts policijā.
Likumsargi informē, ka ap plkst. 19 Valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā, Zolitūdes ielā, elektrovilciens uzbraucis vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā miris.
Likumsargi par notikušo ir sākuši kriminālprocesu un patlaban skaidro precīzus negadījuma apstākļus un iemeslus.
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