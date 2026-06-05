Latvija un Ukraina plāno sadarboties dronu un pretgaisa aizsardzības jomā

Aizsardzības ministrija (AM) ir sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā.
Vienošanās paredz, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām, jo īpaši integrētas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē, kas paredzēti, lai reaģētu uz esošajiem un potenciālajiem draudiem.
Abas valstis apņemsies sniegt viena otrai konsultatīvo palīdzību, nodrošināt personāla apmācību un veikt citas kopīgas sadarbības darbības aizsardzības jomā.
Kā sākotnējās sadarbības prioritātes izceltas piecu spēju jomas. Pirmkārt, iecerēta pieredzes apmaiņa par kaujas lauka bezpilota lidaparātiem, tāldarbības triecienu, jūras un citām bezpilota lidaparātu sistēmām. Otrkārt, zināšanu nodošana notiks par pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, tostarp pārtvērējdroniem, elektromagnētiskās karadarbības sistēmām un citiem risinājumiem.
Tāpat sadarbība aptvers sensoru, izlūkošanas, agrīnās brīdināšanas un mērķu noteikšanas sistēmas. Kā ceturtā sadarbības joma izcelta zināšanu apmaiņa par kaujas lauka pārvaldības sistēmām, bet kā piektā — sadarbība operacionālo doktrīnu un apmācību procesu pilnveidošanā, kā arī sadarbības un integrācijas iespēju pielietošanā, tostarp sadarbībā ar Autonomo sistēmu kompetences centru un Latvijā dislocētajiem NATO spēkiem.
Lai stiprinātu abpusējo drošību, puses saskaņā ar valstu eksporta kontroles tiesību aktiem apsvērs tehnoloģiju, komponentu un saistīto materiālu nodošanu, izsniedzot nepieciešamās atļaujas, tostarp eksporta licences. Tas var ietvert intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu vai kopīgu izmantošanu, ja tas ir piemērojams un ja abas puses par to vienojušās, piemēram, kopīgos pētniecības un attīstības un ražošanas projektos.
Vienošanās projekts paredz, ka puses sadarbosies kiberdrošības jomā, lai uzlabotu katras puses noturību, gatavību un darbības spējas.
Šāda sadarbība ietvers, jo īpaši pieredzes, paraugprakses un tehniskās informācijas apmaiņu, kopīgas apmācības, mācības un kapacitātes stiprināšanas programmas, konsultatīvo palīdzību un institucionālo atbalstu.
Latvija var nodrošināt ieguldījumus, dotācijas vai līdzfinansējumu Ukrainas kiberdrošības projektiem, pētniecībai un attīstībai, kā arī kritiskās kiberinfrastruktūras modernizācijai, atzīmēts vienošanās projektā.