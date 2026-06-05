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Latvija un Ukraina plāno sadarboties dronu un pretgaisa aizsardzības jomā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 05. jūnijs, 12:33
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2026. gada 05. jūnijs, 12:33
Militārajā poligonā "Sēlija" tiek prezentētas modernākās dronu un pretdronu tehnoloģijas.
Militārajā poligonā "Sēlija" tiek prezentētas modernākās dronu un pretdronu tehnoloģijas.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Aizsardzības ministrija (AM) ir sagatavojusi Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā.

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Vienošanās paredz, ka Ukraina un Latvija veicinās savas drošības stiprināšanu, apmainoties ar tehnoloģijām, pieredzi un zināšanām, jo īpaši integrētas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī izturīgu piegādes ķēžu un tehnoloģisko risinājumu izstrādē, kas paredzēti, lai reaģētu uz esošajiem un potenciālajiem draudiem.

Abas valstis apņemsies sniegt viena otrai konsultatīvo palīdzību, nodrošināt personāla apmācību un veikt citas kopīgas sadarbības darbības aizsardzības jomā.

Kā sākotnējās sadarbības prioritātes izceltas piecu spēju jomas. Pirmkārt, iecerēta pieredzes apmaiņa par kaujas lauka bezpilota lidaparātiem, tāldarbības triecienu, jūras un citām bezpilota lidaparātu sistēmām. Otrkārt, zināšanu nodošana notiks par pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, tostarp pārtvērējdroniem, elektromagnētiskās karadarbības sistēmām un citiem risinājumiem.

Tāpat sadarbība aptvers sensoru, izlūkošanas, agrīnās brīdināšanas un mērķu noteikšanas sistēmas. Kā ceturtā sadarbības joma izcelta zināšanu apmaiņa par kaujas lauka pārvaldības sistēmām, bet kā piektā — sadarbība operacionālo doktrīnu un apmācību procesu pilnveidošanā, kā arī sadarbības un integrācijas iespēju pielietošanā, tostarp sadarbībā ar Autonomo sistēmu kompetences centru un Latvijā dislocētajiem NATO spēkiem.

Lai stiprinātu abpusējo drošību, puses saskaņā ar valstu eksporta kontroles tiesību aktiem apsvērs tehnoloģiju, komponentu un saistīto materiālu nodošanu, izsniedzot nepieciešamās atļaujas, tostarp eksporta licences. Tas var ietvert intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu vai kopīgu izmantošanu, ja tas ir piemērojams un ja abas puses par to vienojušās, piemēram, kopīgos pētniecības un attīstības un ražošanas projektos.

Vienošanās projekts paredz, ka puses sadarbosies kiberdrošības jomā, lai uzlabotu katras puses noturību, gatavību un darbības spējas.

Šāda sadarbība ietvers, jo īpaši pieredzes, paraugprakses un tehniskās informācijas apmaiņu, kopīgas apmācības, mācības un kapacitātes stiprināšanas programmas, konsultatīvo palīdzību un institucionālo atbalstu.

Latvija var nodrošināt ieguldījumus, dotācijas vai līdzfinansējumu Ukrainas kiberdrošības projektiem, pētniecībai un attīstībai, kā arī kritiskās kiberinfrastruktūras modernizācijai, atzīmēts vienošanās projektā.

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Ieteiktie raksti

Vienošanās projekts paredz, ka puses veicinās tehnoloģiju apmaiņu un kopīgu sadarbību starp saviem uzņēmumiem, lai kopīgi izstrādātu un ražotu aizsardzības risinājumus Ukrainā un Latvijā.

Tāpat paredzēts, ka puses sadarbosies ar aizsardzību saistītās infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā Ukrainā un Latvijā, tostarp drošu sakaru tīklu, loģistikas infrastruktūras un militāri rūpniecisko objektu jomā.

Kā atzīmē AM, Ukraina ir gatava palīdzēt Latvijai, daloties ar operacionālo pieredzi un atziņām, kuras Ukrainas drošības un aizsardzības spēki guvuši karā ar Krieviju, jo īpaši jūras draudu novēršanas, gaisa un raķešu aizsardzības jomā, kā arī tehnoloģiju iespējotas kara darbības veikšanā, tostarp bezpilota sistēmu, pretdrona sistēmu, elektroniskās karadarbības un saistītās jomās.

Pēc Latvijas lūguma un ievērojot katras puses iekšējos tiesību aktus, Ukrainas speciālistus varēs norīkot uz Latviju, lai veiktu analītiskos novērtējumus, vadītu apmācības un mācības, apmainītos ar operacionālo pieredzi un palīdzētu izstrādāt vai pārskatīt doktrīnas, procedūras un paraugpraksi, paredz vienošanās projekts.

Tāpat vienošanās projekts paredz, ka puses izskatīs iespējas nosūtīt savus spēkus uz otras puses teritoriju, ja tas būs iespējams atkarībā no kara norises.

Puses rīkos konsultācijas, lai izveidotu ieguldījumu ietvarus, kas veicinās to aizsardzības industrijas integrāciju. Šādi ietvari var ietvert, bet ne tikai, kopīgu aizsardzības ieguldījumu instrumentu izveidi, kopuzņēmumus, inovāciju atbalsta platformas, ieguldījumu apdrošināšanas mehānismus un ilgtermiņa iepirkumu sistēmas, lai nodrošinātu liela mēroga projektu īstenošanu.

Paredzēts, ka konkrētās sadarbības formas, projekti un nosacījumi saskaņā ar šo nolīgumu tiks noteikti turpmākos īstenošanas nolīgumos vai vienošanās. Šādus nolīgumus vai vienošanās īstenos pušu pienācīgi pilnvarotas iestādes.

Paredzēts, ka vienošanās stāsies spēkā brīdī, kad to paraksta abas puses, un būs spēkā desmit gadus. Vienošanās darbības termiņš tiks automātiski pagarināts uz turpmākiem desmit gadu periodiem, ja vien kāda no pusēm pirms pagarināšanas dienas rakstiski neinformē otru pusi, izmantojot diplomātiskos kanālus, par savu nodomu to nepagarināt.

Par vienošanās projekta parakstīšanu būs jālemj valdībai.

Viena no jaunā aizsardzības ministra Raivja Meļņa prioritātēm būs turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

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#aizsardzība #armija #droni #ģeopolitika #investīcijas #karavīri #karš #lidroboti #ministri #ministrijas #nato #ražošana #uzņēmēji
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