Spānijas princese Leonora kļuvusi par pirmo savas valsts karaliskās ģimenes pārstāvi, militārās apmācības ietvaros pabeidzot izpletņlēcēju kursu, vēsta "Deutsche Welle".
Spānijas troņmantiniece šīs apmācības izgājusi izpletņlēcēju skolā Mursijā, pavēstījis Spānijas karaļnams. Divdesmit gadus vecā princese veikusi vairākus lēcienus ar izpletni, tostarp naktī. Leonora pašlaik trešo gadu iziet apmācības Spānijas Gaisa spēku akadēmijā. Karaļa Felipes VI un karalienes Letīcijas meita Leonora ir Spānijas troņmantiniece, kurai, kāpjot tronī, jākļūst arī par bruņoto spēku virspavēlnieci. Leonora septiņpadsmit gadu vecumā sāka savu militāro apmācību Armijas akadēmijā Saragosā, bet pēc tam vairākus mēnešus pavadīja karaflotē.
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