Pēc ilgās pauzes, ko rallija faniem nācās piedzīvot kopš ziemas sezonas noslēdzošā posma Gulbenē, ātrākie Latvijas, Baltijas un kaimiņvalstu piloti atkal nobrieda doties cīņā par sekundes simtdaļām rallijā "Kurzeme".
Šo brīdi vēl īpašāku darīja fakts, ka sacensības ar nosaukumu "Rallijs Kurzeme" Latvijas rallija čempionāta kalendārā pēdējo reizi bija iekļautas 2016. gadā. Tāpēc šī leģendārā rallija atgriešanās ir nozīmīgs notikums gan sportistiem, gan autosporta līdzjutējiem.
Par godu šim notikumam Liepājā tika atklāts autosportam veltītais muzejs "Garage 1965", kas apmeklētājiem piedāvā ieskatu Latvijas autosporta vēsturē.
Uzvaru rallijā "Kurzeme" nodrošināja Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks ar stūrmani Aneti Sesku-Rāviņu, kur ekipāža bija nepārspēta visos ātrumposmos.
Pēc pirmajiem ātrumposmiem otrajā vietā piektdien, 29. maijā bija izvirzījušies lietuvieši Ģiedris Firants/Ars Kaleda, taču nākamajā dienā viņu "Škoda Fabia R5" piemeklēja dzinēja defekts, un lietuvieši izstājās.
Tāpat līdz finišam neaizkļuva igauņi Karls Martins Volvers/Annika Sīne ("Škoda Fabia PROTO"), kuri pēc piektdienas pirmajiem ātrumposmiem bija trešie, bet sestdien viņus rallija sestajā ātrumposmā "Dienvidkurzeme" piemeklēja tehniskas problēmas.
Stabili šo ralliju aizvadīja poļi Arons Domžala/Mihals Kušneržs ("Škoda Fabia RS Rally2"). Īsi pirms sacensībām tikuši pie cita sporta auto, viņi veiksmīgi pielāgojās situācijai un beigās izcīnīja otro vietu. Poļi tagad ir pārliecinoši līderi arī Latvijas rallija čempionāta kopvērtējumā, divām otrajām vietām ziemas posmos Alūksnē un Gulbenē pievienojot uzvaru rallijā "Kurzeme".
Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa lietuvieši Vītauts Šveds/Žilvins Sakalausks, kuri uz šo ralliju brauca ar domu turpināt iepazīties ar savu jauno automašīnu — "VW PoloR5".
Arī "Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge" ieskaitē sestdienas ātrumposmos notika principiālas cīņas, un arī te sākotnējais līderis, igaunis Lūkass Leivats ("Ford Fiesta"), nenoturēja pārsvaru, ko bija ieguvis pēc pirmajiem diviem ātrumposmiem. Junioriem šajā rallijā bija jāveic kopumā četri ātrumposmi, un pirms noslēdzošā igaunis bija vien 0,39 sekundes priekšā ar Lietuvas licenci startējušajam poļu braucējam Bruno Urmo Gricam ("Opel Corsa Rally4"). Pēdējā ātrumposmā ātrākais bija igaunis Travis Perss ("Peugeot 208 Rally4"), bet Grics apsteidza Leivatu par 15 sekundēm un kļuva par "Mārtiņš Sesks MRF Tyres Junior Challenge" pirmā posma uzvarētāju.
Rallijs "Kurzeme 2026" bija arī trešais ieskaites posms Latvijas rallijsprinta kausa izcīņā, un šajā ieskaitē uzvarēja Mārtiņš Ķikusts/Gundars Berķis ("Mitsubishi Lancer Evo VII").
Tāpat savas kaujas rallijā "Kurzeme 2026" aizvadīja Latvijas vēsturisko rallija automobiļu kausa izcīņas dalībnieki, un te galvenā cīņa ritēja starp Vigo Rubeni/Kristapu Eglīti ("Subaru Impreza") un Intaru Rezakovu/Elviju Zebuliņu ("Subaru Impreza"). Divām ekipāžām sadalot uzvaras visos astoņos ātrumposmos, beigās ieskaites vērtējumā uzvarēja Rubenis/Eglīte, apsteidzot Rezakovu/Zebuliņu par 20 sekundēm.
Rallijs "Kurzeme 2026" bija Latvijas rallija čempionāta, vēsturisko rallija automobiļu un rallijsprinta čempionāta, kā arī Latvijas kausa izcīņas trešais posms.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu