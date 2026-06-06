Ņujorkas "Knicks" komanda piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas otrajā spēlē pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.
"Knicks" izbraukuma spēlē uzvarēja ar rezultātu 105:104 (25:34, 31:18, 28:23, 21:29), tādējādi nostiprinot sava laukuma priekšrocības sērijā.
Tāpat kā pirmajā spēlē, arī otrajā uzvarā nozīmīgu lomu spēlēja Dželens Bransons.
Nepilnu minūti pirms pamatlaika beigām Viktors Vembanjama pirmo reizi ceturtajā ceturtdaļā ieguva vadību mājiniekiem, taču Bransons ātri izlīdzināja rezultātu (104:104). Bransons arī desmit sekundes pirms pamatlaika beigām pēc Vembanjamas kļūdas pārķēra bumbu un izprovocēja pārkāpumu.
Lai gan Bransons realizēja tikai vienu no diviem soda metieniem, ar to pietika uzvarai, jo Vembanjama netrāpīja grozā savu pēdējo sekunžu metienu.
Ņujorkiešiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Karls Entonijs Taunss, bet Bransons un Mikals Bridžess katrs guva pa 20 punktiem.
"Spurs" vienībā Vembanjama guva 29 punktus, 22 no tiem otrajā puslaikā, un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. De'Āronam Foksam bija 20 punkti.
"Knicks" ir trešā komanda, kas finālsērijā uzvarējusi pirmās divas izbraukuma spēles, pirms tam to paveicot Čikāgas "Bulls" 1993. gadā ar Maiklu Džordanu sastāvā un Hjūstonas "Rockets" 1995. gadā ar Hakīmu Oladžuvonu ierindā. Abas toreiz kļuva arī par čempionēm.
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Nākamās spēles pēc Latvijas laika paredzētas 9. un 11. jūnijā Ņujorkā un, ja nepieciešams, arī 14. jūnijā Sanantonio, 16. jūnijā Ņujorkā un 19. jūnijā Sanantonio.
"Spurs" nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks", kas pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. gada.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
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