Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) piedāvā skatītājiem un klausītājiem sekot līdzi 22. "Eirovīzijas jauno mūziķu" konkursam, kurā Latviju pārstāvēs sitaminstrumentāliste Sonja Misiņa. Konkursa tiešraide būs skatāma 6. jūnijā plkst. 20 satura atskaņotājā "REplay.lv", savukārt atliktā tiešraide plkst. 21.10 LTV1 un dzirdama Latvijas Radio 3 "Klasika". Konkursu komentēs raidījumu vadītāja Eva Johansone.
Šī gada Eiropas jauno mūziķu konkurss notiek Armēnijas galvaspilsētā Erevānā Armēnijas Nacionālajā akadēmiskajā operas un baleta teātrī – vienā no nozīmīgākajām kultūras vietām valstī. Konkursā jaunos mūziķus pavadīs Armēnijas Nacionālais filharmoniskais orķestris diriģenta Eduarda Topčjana vadībā, savukārt vakaru vadīs Armēnijas sabiedriskās televīzijas personības Hrahuhi Utmazjana un Hamlets Arakeljans. Konkurss šogad veltīts armēņu komponista Arama Hačaturjana dzimšanas dienai.
"Eirovīzijas jauno mūziķu" konkursā uzvarētāju noteiks starptautiskā profesionāļu žūrija, kurā darbojas diriģents Žiljēns Salemkūrs, čellists Nareks Haknazarians, flautists Eduardo Balmars un vijolnieks Romāns Simovičs.
"Latvijas atgriešanās klasiskajā Eirovīzijā pēc 24 gadu pārtraukuma ir nozīmīga gan kā izcils televīzijas notikums, gan iespēja mūsu jaunajai mūziķei uzstāties uz starptautiskās skatuves plašai auditorijai. Piedaloties mēs rādām arī mūsu mūzikas kultūras augsto līmeni, spēju gan izcelties, gan iekļauties Eiropas klasiskās mūzikas tradīcijās. Un, protams, katram skatītājam tā ir iespēja dzirdēt jaunos klasiskās mūzikas talantus un sekot līdzi vienam no nozīmīgākajiem Eiropas klasiskās mūzikas notikumiem televīzijā," komentē LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle.
Šogad 22. "Eirovīzijas jauno mūziķu konkursā" piedalīsies jaunie mūziķi no Armēnijas (flauta), Beļģijas (marimba), Kipras (klarnete), Čehijas (klavieres), Vācijas (vijole), Latvijas (sitaminstruments), Polijas (akordeons), Portugāles (vijole), Serbijas (vijole), Zviedrijas (klavieres) un Šveices (vijole).
Sonja Misiņa ir sitaminstrumentāliste, kura mācās PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola". Mūziķe ieguvusi godalgotas vietas valsts un starptautiskos konkursos, tostarp Valda Vikmaņa jauno atskaņotājmākslinieku konkursā un konkursā "Ineses Galantes talanti". Viņas skatuves pieredze ietver solistes uzstāšanos ar orķestri Liepājas Zvaigžņu festivāla atklāšanas koncertā, koncertus Dzintaru koncertzālē, kā arī dalību dažādos starpdisciplināros un laikmetīgās mūzikas projektos.
Starptautiskais konkurss "Eirovīzijas jaunie mūziķi" jau kopš 1982. gada pulcē Eiropas izcilākos jaunos mūziķus vecumā no 12 līdz 21 gadam. Konkursā jaunie talanti uzstājas ar solo priekšnesumiem kopā ar simfonisko orķestri. Laureāti iegūst gan starptautisku atpazīstamību, gan iespēju uzstāties nozīmīgos koncertos un festivālos, veidojot pirmos soļus profesionālajā karjerā. Latvija konkursā startējusi piecas reizes – no 1994. līdz 2002. gadam, un labākais rezultāts sasniegts debijas gadā, kad pianiste Liene Circene izcīnīja 2. vietu.
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