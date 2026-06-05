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- Anna Staprāne Augšdaugavas novadā: "Manā mājā kaimiņi runā, ka šogad maizei un vēl citām pārtikas precēm veikalos samazināšot cenas. Gribētu zināt, kad tas notiks, kādai pārtikai un kā mainīsies cenas?"
Redakcijas piebilde. Saeima 2025. gada 3. decembrī pieņēma Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kuros paredzēts, ka no 2026. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam maizei, pienam, svaigai mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme līdzšinējā 21% vietā būs 12%. Piemēram, tirdzniecības uzņēmuma "Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova skaidro, ka no 1. jūlija 12% likme būs rudzu, kviešu, jauktu miltu un bezglutēna maizei (bet ne sausiņiem, sausmaizītēm, smalkmaizītēm, pīrādziņiem, kruasāniem un citiem konditorejas izstrādājumiem), svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas vai kazas pienam dažādu tilpumu iepakojumos, ar dažādu tauku procentu, to skaitā bez laktozes (izņemot augstā temperatūrā pasterizētu jeb UHT pienu un kondensēto pienu), svaigai mājputnu, to skaitā pīles un tītara gaļai (izņemot saldētu vai tādu malto gaļu, kurā pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%), kā arī jebkāda veida svaigām mājputnu olām čaumalās. "Matemātiskais nodokļa pārrēķins nozīmē, ka šo produktu cenas veikalu plauktos saruks par aptuveni 7,5%," sola Everita Bičkova. "Tas tāpēc, ka veikalos produktus pārdod par cenu, kas jau ietver PVN. Bet jaunā cena veidosies, aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, kā tas tiek darīts visu laiku, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas. Piemēram, ja veikalā preces cena ir divi eiro, tas nozīmē, ka šajā summā jau ir ierēķināts PVN 21% apmērā. Bez PVN šī prece maksā apmēram 1,65 eiro. Jaunā 12% likme tiek aprēķināta no šiem 1,65 eiro, tādējādi jaunā cena veikala plauktā būs ap 1,85 eiro. Cenas samazinājums būs 2,00−1,85=0,15 eiro jeb aptuveni 7,5% no vecās cenas."
Tirdzniecības uzņēmuma "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule sola, ka no 1. jūlija "Maxima" veikalos ar samazināto PVN likmi cenas samazināsies vairākiem simtiem pārtikas produktu, kas ražoti gan Latvijā, gan ārvalstīs. "Katra pircēja ietaupījums var atšķirties atkarībā no iegādāto produktu groza satura un cilvēku skaita mājsaimniecībā," piebilst Liene Dupate-Ugule. "Bet ģimenei ar diviem bērniem gada laikā vidējais ieguvums varētu būt ap 160 eiro, pieņemot, ka ģimene vidēji nedēļā pārtikas iegādei tērē 40 eiro."
Tirdzniecības uzņēmuma "Elvi Latvija" valdes locekle Laila Vārtukapteine: "Ar jauno PVN likmi šīs pārtikas preces kļūs lētākas par 9%. Naudas izteiksmē cenu starpība būs dažāda – jo dārgāks produkts, jo tā būs lielāka. Piemēram, vislētākajai maizei tie būs aptuveni 4–7 centi, populārāko zīmolu pienam cenas saruks par 7–12 centiem, savukārt pircēju iecienītākās olas maksās par 13–24 centiem lētāk, bet cāļa gaļas iepakojuma cena saruks aptuveni par 19–35 centiem."
- Jānis Pētersons Rīgā: "Jānis Endziņš pūlas apkarot birokrātiju. Kā pats publiski paudis, viņa vadītā Birokrātijas atmešanas grupa plāno tikt galā ar vismaz 10 mazām lietiņām mēnesī. Tikko izlasīju, ka ģenerālprokurora amatā apstiprinātais Armīns Meisters nolēmis izveidot Ģenerālprokuratūrā trīs jaunus departamentus, kuri, viņaprāt, esot nepieciešami iestādes darba uzlabošanai. Tā kā savulaik pats esmu strādājis valsts pārvaldē, no pieredzes zinu, ka darbā pieņemtie ierēdņi centīsies pierādīt savu neaizstājamību, lai nezaudētu labi apmaksātās amata vietas. Manuprāt, šis ir uzskatāms piemērs, kā, veidojot jaunus departamentus, birokrātija nevis mazinās, bet iet plašumā."
- Gunārs Lauks Rīgā: "TV24 raidījumā žurnālists Armands Puče pievērsies Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča brīvā laika tēlam un sociālajos tīklos publicētajiem fotoattēliem, kuros viņš nav bijis ģērbies uzvalkā. Tāpat pasmējies par Valsts prezidenta šķietami neveiklajiem izteicieniem iespējamā gaisa apdraudējuma laikā. Man rodas iespaids, ka tā ir pret Rinkēviča kungu apzināti vērsta nomelnojoša kampaņa, lai viņu otrreiz neievēlētu šajā amatā."
- Alvils Meldriņš Siguldā: "Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" notiek parakstu vākšana par iniciatīvu, lai ļautu Valsts kontrolei revidēt Saeimas finanses. Valsts kontrolei jābūt šādām tiesībām pārbaudīt, kā parlaments izlieto nodokļu maksātāju līdzekļus! Andra Kulberga vadītā jaunā valdība paziņojusi par valsts budžeta taupības pasākumiem. Uzskatu – viens no šiem pasākumiem, ar ko būtu jāsāk, noteikti ir Saeimas izdevumu revidēšana."
- Ernests Upmalis Rīgā: "Izbijušais presformu štancētājs skolā slikti apguvis latviešu valodu, ja tagad sola "pacelt Rīgu un Latviju". Pacelt viņš var tikai tualetes poda vāku, lai noskalotu utopiskos solījumus, kurus dāsni bārstījis aizvadītajos gados, muļķodams sabiedrību. Šis vārdu pārcēlums no krievu valodas vēlreiz netieši apliecina, kuru stabulē viņš pūš un kuri ir šī meldiņa pasūtītāji. Par šo solījumu bārstītāju vairs nebrīnos. Bet brīnos, ka Latvijā joprojām ir pulka politiski neizglītotu, tuvredzīgu ļaužu, kuri naivi tic šiem solījumiem."
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