Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči otrdien paziņojis, ka sarunas ar ASV par galīgo vienošanos, kas ietvers arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu, domājams, sāksies piektdien.
"Domājams, piektdien vietā, kas jānosaka, (..) sāksies jauna sarunu kārta starp Irānu un Savienotajām Valstīm, lai panāktu galīgo vienošanos," televīzijā pārraidītajā preses konferencē, kurā piedalījās ārvalstu diplomāti, pavēstīja Aragči.
Viņš piebilda, ka vissvarīgākais jautājums, kas atrisināms sarunās, ir kara izbeigšana Libānā.
Vēlos uzsvērt, ka Irānas skatījumā "šim memorandam ir divas iesaistītās puses - viena puse ir ASV un Izraēla, un otra puse ir Irāna un "Hizbollah"," norādīja Aragči.
"Iespējams, ka tas ir visnozīmīgākais jautājums memorandā - tūlītēja un pastāvīga kara izbeigšana visās frontēs, ieskaitot Libānu," arzina ministrs, piebilstot, ka "kara izbeigšana Libānā ir neatņemama vispārējās kara izbeigšanas sastāvdaļa".
Kā ziņots, ASV prezidents Donalds Tramps, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta piektdien Šveicē.
Karš Tuvajos Austrumos sākās 28. februārī, kad ASV un Izraēla uzbruka Irānai, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Libāna tika iesaistīta karā marta sākumā, kad šiītu teroristiskais grupējums "Hizbollah" pēc Irānas augstākā līdera nogalināšanas sāka raķešu uzbrukumus Izraēlai, uz ko Izraēla atbildēja ar gaisa uzlidojumiem un sauszemes iebrukumu.
Aragči norādīja, ka karu nevarēs uzskatīt par pilnībā beigušos, "ja Izraēlas bruņotie spēki neatkāpsies no teritorijām, ko tie šajā karā okupējuši".
"Jebkuru cionistu režīma militāru uzbrukumu Libānai un Libānas teritoriju turpmāku okupāciju no šī brīža mēs uzskatīsim par saprašanās memoranda pārkāpumu," viņš paziņoja.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iepriekš paziņojis, ka Izraēlas armija paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā tik ilgi, cik nepieciešams.
Pēc vienošanās izziņošanas "Hizbollah" pārstāvji pirmdien paziņoja, ka uzbrukuši Izraēlas spēkiem, kas mēģināja virzīties uz priekšu Libānas dienvidos.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu