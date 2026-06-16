Otrdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un nodārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet Dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14-18 metriem sekundē.
Saule biežāk uzspīdēs Vidzemē un Latgalē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+19 grādi.
Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +17 grādi.
Agrā otrdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks, kas vietām skaidrojas, un vietām īslaicīgi līst, liecina meteoroloģiskā informācija.
Plašāki nokrišņi no rietumiem sasniedz Kurzemi. Vietām valstī dūmaka. Pūš lēns vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +8,2 grādiem Kolkā līdz +13,9 grādiem Pāvilostā.
Rīgā īsi pēc saullēkta mākoņains laiks, pūš lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra +12 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +15,3 grādiem Dagdā līdz +18,8 grādiem Ventspilī.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1000-1003 hektopaskāli jūras līmenī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. jūnijā bija +37 grādi Spānijā, Francijā, Itālijā un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -3 grādi kalnos Centrāleiropā.
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