Latvijas basketbola izlasei jūlijā gaidāmajās Pasaules kausa (PK) izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls "Sportacentrs.com".
Latvijas izlasei bez Porziņģa vajadzēs iztikt mačos jūlija sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm.
Kā vēsta portāls, Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valstsvienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Patlaban viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubiem.
Sagaidāms, ka izlases kandidātu saraksts jūlijā gaidāmajām spēlēm tiks paziņots jau tuvākajās dienās. Ar Nīderlandes izlasi latviešiem spēle plānota viesos 3. jūlijā, bet 6. jūlijā Rīgā tiks uzņemta Austrijas valstsvienība.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei — divas, bet Latvijai un Austrijai — pa vienai.
Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
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