Policija Liepājā konstatējusi mātes nolaidību un nepiemērotus dzīves apstākļus bērnam, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Trešdien, 10. jūnijā, ap plkst. 23.50 policijā saņemta informācija, ka Liepājā, stacijas rajonā, kādā dzīvoklī atrodas sieviete, kura lieto alkoholu un pie viņas atrodas bērns, par kuru viņa nespēj parūpēties.
Policisti ieradās notikuma vietā un sastapa sievieti, kura paskaidroja, ka atrodas ciemos pie nepazīstamas personas, kur viņu uzaicināja viņas draudzene. Dzīvoklī atradās sievietes mazgadīgais dēls, kurš tajā brīdī lietoja planšetdatoru.
Sieviete bija 2,77 promiļu reibumā, uz policistu uzdotajiem jautājumiem atbildēja, taču brīžiem neskaidri, maldījās teiktajā un nebija spējīga atbildēt uz jautājumu, kad viņas bērns ir dzimis un nosaukt datumu, kad viņa ieradusies ciemos minētajā dzīvoklī, skaidroja Šeršņova.
Veicot pārrunas ar apkārt esošajām personām, noskaidrots, ka sieviete konkrētajā adresē ieradās 9. jūnija vakarā un kopš tā laika nebija bijusi mājās un ar savu mazgadīgo bērnu sazinājās tikai telefoniski, līdz ar to zēns savu māti nebija redzējis gandrīz divas dienas.
Tajā laikā bērnam netika nodrošināts ēdiens un pilngadīgas personas klātbūtne.
Sievietes draudzene 10. jūnijā sazvanīja zēnu un pati devās viņam pakaļ uz autobusu pieturu, nogādājot viņu pie mammas stacijas rajonā.
Bērna mamma policistiem norādīja, ka tad, kad draudzene bērnu atveda pie viņas, viņš tika pabarots ar pelmeņiem, tāpēc viņa uzskata, ka viņš bija pienācīgi aprūpēts. Policisti, vizuāli apskatot bērnu, miesas bojājumus nekonstatēja, bet puisis izskatījās pārāk tievs priekš sava vecuma un auguma, kā arī viņam bija ļoti bāla āda, skaidro Šeršņova. Zēns tika nogādāts drošā vidē.
Policisti apskatīja sievietes un viņas dēla dzīvesvietu Liepājā, Tosmares mikrorajonā, konstatējot, ka dzīvoklī ir antisanitāri apstākļi, pa dzīvokļa sienām, grīdu, mēbelēm, kā arī ledusskapja nodalījumos rāpoja prusaki un citi kukaiņi.
Dzīvoklī bija ļoti daudz tukšas alkohola pudeles un jūtama cigarešu smaka. Ledusskapī bija tikai alkohola pudeles.
Valsts policijā pret sievieti ir sākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu un lietas materiāli nodoti Liepājas pašvaldības Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai par soda apmēru.
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