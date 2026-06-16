Latvijas hokeja izlases vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals saderinājies ar savu draudzeni Dzidru Surganovu.
Par priecīgo notikumu pāris paziņojis sociālajos medijos, publicējot vairākas fotogrāfijas no ceļojuma Itālijā. Attēlos abi redzami pastaigājamies pie jūras, bet vienā no kadriem Dzidra demonstrē saderināšanās gredzenu. Fotogrāfijās iemūžināts arī brīdis, kad pāris pēc bildinājuma apmainās ar romantisku skūpstu.
Par saderināšanās vietu izvēlēta Positano — gleznaina piejūras pilsētiņa Itālijas dienvidos, netālu no Neapoles. No pāra publiskotās informācijas izriet, ka bildinājums noticis 10. jūnijā.
Šogad hokejists pārstāvēja arī Latvijas izlasi pasaules čempionātā. Viņš laukumā devās spēlē pret Somiju, trešajā periodā nomainot komandas pirmo vārtsargu. Lai gan Grigals iepriekš bija iekļauts Latvijas valstsvienības pieteikumā vēl trīs pasaules čempionātos, savu debiju pasaules meistarsacīkstēs viņš piedzīvoja tikai pagājušajā gadā.
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