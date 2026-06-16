Ja Rīgas Centrāltirgū atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA "Rīgas nami" vadība, Rīgas domes frakcija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga (P) demisiju, informēja partijas LPV preses sekretāre Līga Krapāne.
Kā teikts LPV izplatītajā paziņojumā, ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) lēmumu slēgt Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu, LPV Rīgas domes frakcija uzskata, ka turpmāka "Rīgas namu" vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama.
Tādēļ LPV frakcijas vadītāja vietnieks Ringolds Balodis ir parakstījis pieprasījumu Kleinbergam, prasot mēram 48 stundu laikā veikt darbības situācijas risināšanai. Pretējā gadījumā LPV frakcija rosinās sasaukt domes ārkārtas sēdi, prasot mēra atstādināšanu no amata.
Pieprasījumā norādīts, ka LPV Rīgas domes frakcija jau 2025. gada septembrī, vēršot uzmanību uz problēmām Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā, aicināja izvērtēt "Rīgas namu" vadības atbildību, efektivitāti un spēju īstenot mūsdienīgu attīstības stratēģiju.
Toreiz LPV frakcija vēstulē Kleinbergam uzsvēra arī bažas par Gaļas paviljona tehnisko stāvokli, norādot, ka paviljoni ir neatbilstošā un visbiežāk sliktā apsaimniekošanas stāvoklī.
Frakcija pārmet, ka toreiz tās brīdinājumi ignorēti.
"Kā Rīgas domes priekšsēdētājs Jūs esat politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības struktūru un kapitālsabiedrību tiesisku, saimnieciski pamatotu un efektīvu darbību," teikts LPV frakcijas pieprasījumā.
Kā ziņots, BVKB, izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida
jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Atsevišķās konstrukciju atseguma vietās novērota aktīva metāla korozija, kas ilgstošā laikā būtiski samazinājusi konstrukcijas elementu nestspēju. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas, informē BVKB.
Jau 2020. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi un norādīta nepieciešamība veikt pasākumus to novēršanai, tomēr atkārtotajā apsekošanā secināts, ka konstatētie bojājumi nav novērsti un konstrukciju tehniskais stāvoklis turpinājis pasliktināties, min BVKB.
Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram Jānim Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA "Rīgas nami" vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.
Savukārt Rīgas nami pirmdien informēja, ka puse tirgotāju no Gaļas paviljona savu produkciju tirgo citviet Rīgas centrāltirgū un tirgus administrācija turpina darbu, lai visi slēgtajā Gaļas paviljonā līdz šim strādājošie tirgotāji savu produkciju varētu tirgot citās tirdzniecības vietās.
Aptauja
Ja jūs būtu (esat) pilsētnieks, vai audzētu augļus un dārzeņus mazdārziņā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu