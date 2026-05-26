Zaļā Latvija. Virzienā uz atbildīgu purvkopību

Ilmārs Randers / Latvijas Avīze
"Ierobežot dārzkopības kūdras ieguvi būtu kaitniecība pret valsti un tautu," uzskata Uldis Ameriks, SIA "Laflora" valdes priekšsēdētājs. "Latvijā nav arī pamata uzskatīt kūdru par fosilo resursu: pie mums ik gadu kūdras pieaugums ir vismaz 1,6 miljoni tonnu – apjoms, ko nozare gada laikā nemaz neizstrādā."
Foto: Publicitātes

"Kūdras ieguves un pārstrādes biznesā esmu jau vairāk par 20 gadiem. Latvija nav pārāk bagāta ar dabas resursiem, taču purvi un kūdra – tas ir mūsu zelts. Ar atbildīgu un gudru purvkopību, saimniecisku pieeju un uzkrājuma veidošanu rekultivācijai – esmu pārliecināts, ka šī resursa mums pietiks simts un vēl vairāk gadiem, jo daba šo organisko nogulumiezi mūsu klimatā regulāri turpina veidot," uzskata viens no retajiem vietējā kapitāla kūdras ieguves uzņēmuma vadītājiem, SIA "Silu kūdra" valdes priekšsēdētājs Andris Ritenis.

"Domāju, Briselē kāds līdz galam tomēr nav sapratis, ka kūdrā izaudzētie dēsti pēc tam CO2 piesaista vairāk, nekā tas izdalās, kūdru purvos iegūstot. Šī saistība laikam pilnībā nav izprasta, un būtu pēdējais laiks to mainīt." 

Kopumā Latvijā darbojas apmēram 60 uzņēmumi, kas iegūst kūdru. Lielākā daļa no tiem ir dibināti un attīstīti ar ārvalstu kapitālu. Nozares līderis ar aptuveni 80 miljonu eiro gada apgrozījumu "Pindstrup Latvia" pieder dāņiem. Latvijas kūdras uzņēmumi savu produkciju eksportē uz vairāk nekā 90 valstīm, nozares kopējais gada apgrozījums, piemēram, 2023. gadā, sasniedzis 277 miljonus eiro.

Stabils pieprasījums un tā pieaugums eksporta tirgos, pakāpeniska un mērķtiecīga attīstība – vārdu sakot, labi prognozējamu un samērā mierīgu biznesa vidi kūdras nozare piedzīvoja līdz 2022. gadam. Tad Ministru kabinets 14. jūlijā apstiprināja Eiropas Komisijas piedāvātā Taisnīgās pārkārtošanās teritoriālā plāna sadaļu, kurā paredzēts, ka no 2030. gada arī Latvijā iegūto kūdru neizmantos enerģētikā, tas ir – nekurinās. Par šo "gājienu" VARAM apsaimniekošanā no ES fondiem nonāca 184 miljoni eiro purvu pētniecībai, rekultivācijai, nodarbināto pārkvalifikācijai un citiem skaistiem mērķiem, bet nozare cēla trauksmi. Jo nekur dokumentāli nebija apstiprināts, ka līdz ar enerģētiskās kūdras "slēgšanu" to pašu 2030. gadā neizdarīs arī ar dārzkopības kūdras iegūšanu, kā rezultātā purvos taču arī izdalās gan CO2, gan siltumnīcefekta gāzes.

"Sāksim ar to, ka tieši kūdras substrātā stāda visu to, ko cilvēks dabai dod atpakaļ – priedes un egles. Arī krāšņumaugus un telpaugus, tāpat arī tomātu, gurķu un citu dārzeņu sēklas, un alternatīvas šim dabiskajam materiālam nav. Profesionāļi dārzkopībā to ļoti labi saprot, un arī Briselei būtu pēdējais laiks šajā problēmā iedziļināties pēc būtības," domā SIA "Silu kūdra" valdes priekšsēdētājs Andris Ritenis.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Atskurbt no Zaļā kursa eiforijas

Pamatā Latvijā iegūto kūdru un tās produktus izmanto dārzkopībā – dārzeņu, augu un koku stādu audzēšanā, vairāk par 90% no šiem mērķiem pārstrādātās kūdras aiziet eksportā. Tādēļ Latviju uzskata par kūdras lielvalsti pat mūsu kontinenta kontekstā, jo apmēram trešdaļu no ES dārzkopībā izmantotās kūdras saražo pie mums.

"Esošā ģeopolitiskā situācija tomēr jau liek atskurbt no Zaļā kursa eiforijas, sākt izvērtēt tā plusus un mīnusus. Nezin kāpēc ir sanācis tā, ka mīnusu pusē nonākusi kūdras nozare. Klimata sargāšanas apoloģēti tieši kūdrā ir atraduši milzīgu kaitējumu – SEG emisijas ieguves procesā purvos. Ar unikālu pamatojumu Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijās gāzes, kas izdalās kūdras ieguves laikā, faktiski jau uzreiz ir pielīdzinātas atmosfēras piesārņojumam, kas rodas, kūdru dedzinot. Bet patiesībā tā nemaz nav!" skaidro Uldis Ameriks, SIA "Laflora" valdes priekšsēdētājs.

Kā tad ir? Izrādās, veicot pētījumus, zinātnieki izmērījuši, ka, nosusinot platības un tālāk iegūstot kūdru, ieguves vietās SEG emisijas tiešām izdalās. Tādi pētījumi veikti arī Latvijā un citās valstīs, kur ir purvi un iegūst kūdru. Konstatētais emisiju apjoms esot no 12 līdz 20 tonnām šo gāzu viena hektāra platībā. Latvijā licencētā ieguves platība ir apmēram 26 000 hektāru un kopējais SEG apjoms gadā sanākot 520 000 tonnas, to sarēķinot kaut vai ar maksimālajām 20 tonnām izmešu uz hektāru. Bet atskaitēs figurējot jau 1,2 miljoni tonnu izmešu, jo tāds esot vidējais gada apjoms vietējā kūdras ieguvē.

"Protams, ka nozare cīnās par objektīvu un zinātniski pamatotu metodiku tieši emisiju uzskaitē, veic mērījumus un pētījumus vairāku projektu ietvaros. Milzīgā netaisnība faktiski ir redzama pavisam vienkārši – no Latvijas kūdras produktus eksportējam jau 320 miljonu eiro vērtībā gadā, un galu galā emisiju bilanci uzlabo tieši saņēmējvalstis, stādot kokus un audzējot veselīgu pārtiku. Bet mūsu valstī šis apstāklis rezultēsies soda naudā par klimata mērķu neizpildi!

Vēl lielāks stulbums ir atzīt kūdru par fosilu dabas resursu! "Gazprom" savulaik pielika lielas pūles, lai šādu lēmumu ES varas gaiteņos pieņemtu un diskvalificētu enerģētikas kūdru kā vietējo resursu valstīs, kur tā ir pieejama lielos apjomos un kuras – kāda sakritība – robežojas tieši ar Krieviju. Latvijā kūdra ir atjaunīgs resurss, un to pierāda ne tikai mūsu zinātnieku pētījumi. Visiem speciālistiem un iesaistītajām pusēm ir zināmi aprēķini, ka Latvijā ik gadu kūdras pieaugums ir vismaz 1,6 miljoni tonnu – apjoms, ko nozare gada laikā nemaz neizstrādā!

Turklāt Latvijā kūdras dedzināšana katlumājās ir jau vēsture, šeit iegūstam tikai dārzkopības kūdru. Bet šis fosilitātes zīmogs ir palicis. Gods kam gods, Latvijas politiķi tomēr saprot kūdras nozīmi, uzklausa kūdras nozari un, pats galvenais – aizstāv to ES institūcijās. Tas ir smags uzdevums, jo ES birokrāti stingri stāv savu dogmu pusē un draud ar represijām, ja Latvijā tagad uzreiz pieņemtu tādus savus normatīvos aktus, kas neatbilstu kopējiem uzstādījumiem. Tādēļ nekautrēšos uzslavēt tagad nežēlastībā kritušo zemkopības ministru Krauzi un kādreizējo Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Kronbergu, kuri ir stingri aizstāvējuši kūdras nozari dažādos diskusiju formātos. Tāpat arī Klimata un enerģētikas ministrijas vadību, kas šobrīd veido nozares politiku. Pavisam nesen, aprīļa beigās, Luksemburgā notika ES lauksaimniecības ministru sanāksme, kurā tieši mūsu zemkopības ministrs iniciēja debates par kūdru kā neaizstājamu resursu un guva daudzu valstu atbalstu. Cik zinu, saprāta balss tajā sanāksmē jau ieskanējusies arvien spēcīgāk, tagad tas process tikai noteikti jāvirza tālāk – jau regulējošu dokumentu ietvarā un ar likuma spēku ES mērogā," uzskata Uldis Ameriks.

Vācija – joprojām pretiniekos

Plašākai publikai pieejamā informācija par uzņēmēja minēto sapulci Luksemburgā liecina, ka Armandam Krauzem un Somijas zemkopības un mežkopības ministrei Sāri Esaijahai izdevies apvienot ES dalībvalstis, lai gūtu ES lauksaimniecības un pārtikas komisāra Kristofa Hansena atbalstu dokumentu izstrādei par kūdras tālāko izmantošanu tautsaimniecībā.

Galvenā kūdras izmantošanas pretiniece ES joprojām esot Vācija, kas aicina kūdru aizstāt ar alternatīviem ķīmiskiem supostātiem. Taču Latvija un Somija uzstājusi, ka kūdras izmantošana lauksaimniecībā ir atbilstoša CO2 izmešu normatīviem, un šim viedoklim pievienojusies arī lielākā daļa citu ES dalībvalstu, Vācijai iebilstot – kūdra izdalot pārlieku lielu CO2, kas neatbilstot Eiropas Zaļā kursa ideoloģijai.

Citi pētījumi tikmēr pierāda, ka patiesībā kūdra izdalot nesalīdzināmi mazāk CO2 nekā aitu vai liellopu ganāmpulki, nemaz jau nerunājot par autotransportu vai aviāciju. Problēmas sakne esot apstāklī, ka kūdras CO2 izmešu mērīšanā izmantotā metodoloģija neesot objektīva, un šim viedoklim piekrituši arī citu ES dalībvalstu, piemēram, Slovākijas, Igaunijas, Lietuvas un Īrijas, lauksaimniecības ministri.

Panākts ES lauksaimniecības komisāra atbalsts

Sanāksmē uzsvērts, ka kūdra ir svarīgs resurss augstas kvalitātes meža reproduktīvā materiāla un dārzkopības substrātu ražošanai, kūdra veicina mežsaimniecības attīstību, kā arī pārtikas ražošanas nozari. Pašlaik esot daudz pielietojumu, kuros kūdra joprojām tehniski nemaz nav aizstājama – nav alternatīvu risinājumu ar tādu pašu cenu un tādiem pašiem rezultātiem.

Tādēļ, ņemot vērā dalībvalstu specifisko situāciju, nepieciešama pakāpeniska, līdzsvarota, objektīvā zinātnē balstīta pieeja kūdras izmantošanas politikai. Īpaši svarīgi ir uzlabot pētniecības koordināciju un sadarbību starp dalībvalstīm, izstrādāt datu salīdzināmības principus. Dārzkopības kūdra veicina biomasas un aprites ekonomikas integrāciju dārzkopības substrātos, tādēļ jānodrošina kūdras pieejamība arī turpmāk.

Šajos argumentos un secinājumos ieklausījies arī ES lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hansens. Viņa viedoklis bijis nepārprotams – nedrīkst aizliegt to, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un mūs ar pārtiku. Hansens pats ir arī praktizējošs lauksaimnieks, tādēļ uz lietām skatās ļoti reālistiski un uzskata – arī Briselei ir svarīgi ņemt vērā kūdras plašāko lomu un atzīt tās nozīmi dārzkopībā, meža reproduktīvajā materiālā un arī citos pielietojumos. Piemēram, dzīvnieku pakaišos, kur tā var samazināt antibiotiku lietošanu.

Komisārs arī informējis, ka ierēdniecība Briselē jau šobrīd strādājot pie normatīviem, kuru mērķis ir virzība uz saskaņotas metodoloģijas izveidošanu kūdras CO2 izmešu mērījumos kūdras dažādiem agregātstāvokļiem. Eiropas Komisija piekrītot arī viedoklim, ka uzskaites sistēmām jābūt saskaņotām ar jaunākajiem klimata pētījumiem.

Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Nozare turpina investēt

Ka veselais saprāts attiecībā uz kūdras iegūšanu un izmantošanu tomēr uzvarēs, tic arī nozarē iesaistītie uzņēmēji.

"Kurināmās kūdras ieguvi nepraktizējam jau vismaz gadus piecus – nav pieprasījuma no katlumājām, jo nodoklis iznāk par lielu un nekas tur vairs neatmaksājas. Taču dārzkopības virzienā visu tāpat darām. Lai arī Latvijas mērogā esam samērā neliels uzņēmums, pēdējos divos gados purvā un pārstrādes līnijās esam ieguldījuši vismaz trīs miljonus eiro," atzīst SIA "Silu kūdras" vadītājs Andris Ritenis.

Viņa uzņēmumam gada apgrozījums esot apmēram seši miljoni eiro. Praktiski visa produkcija nonāk eksportā, jo izveidojusies noturīga sadarbība ar profesionālajiem dārzkopības uzņēmumiem ne tikai ES, bet arī trešajās valstīs – Turcijā un pat Ķīnā. Uzņēmums pastāvīgu, labi apmaksātu darbu Tukuma novadā dod apmēram 50 cilvēkiem.

"Pirms četriem gadiem tiešām bijām sabijušies, ka dārzkopības un enerģētiskā kūdra ies "zem vienas birkas" un 2030. gadā viss – bizness būs jābeidz. Nekādas kompensācijas jau arī nebija paredzētas. Kopā ar citiem nozares pārstāvjiem investējām diezgan lielus līdzekļus savas nozares profesionālajās asociācijās, lai tās visās iespējamās instancēs situāciju skaidrotu, glābtu un mainītu. Ikdienā visām peripetijām, ko par mūsu nozari domā un dara Rīgā vai Briselē, izsekot laika nepietiek. Taču zinu – esam izcīnījuši vismaz to, ka par šīm problēmām sākuši domāt jau reālistiski.

Zinu arī to, ka par turpmāko pastāvēšanu cīnās nozares profesionālās asociācijas visā Baltijā, arī zviedri un somi. Ja būs kopīga nostāja un viedoklis, mūs sadzirdēs. Tāda ir loģika, un veselais saprāts uzvarēs," pārliecināts ir Andris Ritenis.

Līdzīgi domā un dara arī citi nozares uzņēmēji. "Neskatoties uz šā brīža turbulencēm un nenoteiktību, pamatā jau drošības izaicinājumiem pasaulē un arī mūsu valstī, "Laflora" redz savu attīstību, turpinot kūdras resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

Mūsu gadījumā šī resursa ir pietiekami vismaz turpmākajiem 50 gadiem, galveno vērību veltot augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai un jaunu inovāciju ieviešanai," 

atzīst Uldis Ameriks, SIA "Laflora" vadītājs.

"Laflora" jau ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas dārzkopības kūdru iegūst 2059 ha platībā savā īpašumā esošajos Drabiņu, Kaigu, Viršu purvos Jelgavas novadā, kā arī apsaimniekotajā Nīcgales purvā Augšdaugavas novadā, nodarbinot vairāk nekā 400 darbinieku reģionos. Šā gada kūdras ieguves sezonu uzņēmums sācis ar mērķi iegūt vienu milj. m3 dārzkopības kūdras vietējam un eksporta tirgiem. Paralēli uzņēmums "Laflora" vada AS "Latvenergo" vēja parka "Laflora Energy" būvniecību bijušajos kūdras ieguves laukos Kaigu purvā Jelgavas novadā un aprīlī uzsācis vēja parka darbības testēšanu, lai sagatavotu tā nodošanu ekspluatācijā gada otrajā pusē.

"Šī gada pirmie mēneši parāda mūsu eksporta tirgu noturību arī šajos, var teikt, ekstrēmajos apstākļos. Tikai aprīlī vien savu produkciju esam eksportējuši četru miljonu eiro apmērā. Tas tikai pierāda kūdras produktu nepieciešamību un vajadzību ekonomiskajā apritē, turklāt kā būtisks elements figurē daudzu valstu attīstības stratēģijās.

ES dažas valstis joprojām nesekmīgi domā par kūdras aizvietošanu, bet pasaulē galvenā rūpe tagad ir par kūdras piegāžu drošību ilgtermiņā, un "Laflora" šajā ziņā ir drošs partneris.

Mūsu gadījumā ļoti svarīgs solis tālākajai attīstībai ir arī vēja enerģijas parka darbības uzsākšana. Intensīvi strādājam pie drošas un atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanas virzieniem, jo to rada tepat "mūsu pagalmā" un pēc pašu iniciatīvas. Tādēļ arī pašu ražotnē un tālākā perspektīvā Jelgavas novadā attīstīsim Zaļo industriālo parku.

Vienlaikus lielu vērību veltām arī zinātniskajiem pētījumiem, tostarp emisiju mērījumiem, lai ar datiem pamatotu patieso emisiju bilanci uzņēmumā un palīdzētu arī nozarei eksistenciālajā cīņā par izdzīvošanu. Esmu optimists un ceru, ka kūdra ieņems tai pienākošos vietu Latvijas labklājības veicināšanai. Jo sevišķi svarīgi tas ir reģioniem, un patīkami, ka arī mēs šajā ziņā jau esam kaut ko spējuši izdarīt – pērn "Laflora" no Valsts ieņēmumu dienesta saņēma atzinību kā lielākais nodokļu maksātājs Zemgales plānošanas reģionā vidējo nodokļu maksātāju grupā," ar pārliecību nākotnē raugās Uldis Ameriks.

Eksperta viedoklis

Kūdra – būtiska lauksaimniecības ražošanas sastāvdaļa

Andrjus Palionis, Lietuvas zemkopības ministrs.
Foto: Lietuvas Zemkopības ministrijas publicitātes

Andrjus Palionis, Lietuvas zemkopības ministrs: Lietuvas zemkopības ministrs Andrjus Palionis uzskata, ka pārtikas nodrošinājums ir būtisks reģionālajai drošībai un tajā nozīmīga loma ir arī kūdrai, apliecinot, ka Latvijas viedoklim Eiropas Savienības mērogā ir labi sabiedrotie:

"Mēs atbalstām zinātniski pamatotu argumentu un datu nepieciešamību. Kūdra joprojām ir neaizstājams organisko vielu avots augsnes īpašību uzlabošanai. Kamēr nav funkcionālu alternatīvu ar līdzīgām īpašībām, kūdra joprojām ir būtiska lauksaimniecības ražošanas sastāvdaļa. Vienlaikus ir kritiski svarīgi aplūkot siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģijas, un tās būtu jāatjaunina, lai precīzāk atspoguļotu darbību uz vidi ietekmi."

