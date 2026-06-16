Raidījuma "Superbingo" vadītājas Kristas Zvirgzdiņas ģimenē sagaidīts priecīgs notikums — pasaulē nācis trešais bērniņš.
Mazulis piedzima 9. jūnijā, un viņam dots vārds Noa.
Par ģimenes pieaugumu Zvirgzdiņa paziņoja sociālajā medijā "Instagram", kur publicēja jaundzimušā fotogrāfijas. Pie attēliem viņa atklāja gan dēla vārdu, gan dzimšanas datumu.
Krista un viņas vīrs Jānis Zvirgzdiņš jau audzina divus bērnus — meitu Gabrielu un dēlu Kristo. Tagad ģimenei pievienojies vēl viens dēls, un Zvirgzdiņu saime kļuvusi kuplāka.
Jau grūtniecības laikā televīzijas personība sociālajos tīklos dalījās ar gaidību laika fotogrāfijām, kurās bija redzama visa ģimene. Publikācijā viņa raksturoja ģimenes pieaugumu kā vienu no skaistākajām mīlestības izpausmēm un pauda prieku par dzimtas turpināšanos.
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