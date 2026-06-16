Naktī uz otrdienu ukraiņu lidroboti izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā, paziņojis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins.
Sobjaņins apgalvo, ka cietušo neesot.
Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu lidroboti, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo.
Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas četras Maskavas lidostas - Šeremetjeva, Domodedova, Vnukova un Žukovska. No rīta tās darbu atsākušas.
Saskaņā ar 2022. gadā Sobjaņina teikto Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca nodrošinājusi vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa.
Ukraiņu lidrobotu uzlidojums rūpnīcai notika arī 17. maijā, kad cieta 12 cilvēki. Vairums cietušo bija rūpnīcas darbinieki, kas tobrīd atradās uzņēmuma caurlaides telpā.
Naktī uz otrdienu ukraiņu lidroboti izraisījuši ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas raķetes un 132 lidrobotus
Naktī uz otrdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas ballistiskās raķetes "Iskander M" un 132 dažādu tipu lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 114 lidrobotus.
Konstatēti divu ballistisko raķešu un 16 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi deviņās apkaimēs. Vēl astoņās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 385 420
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 385 420 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1230 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 026 tankus, 24 768 bruņutransportierus, 44 118 lielgabalus un mīnmetējus, 1872 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1427 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1667 sauszemes bezpilota sistēmas, 353 541 bezpilota lidaparātu, 4783 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 107 508 automobiļus un autocisternas, kā arī 4300 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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