NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas otrdien sāka kopīgas mācības pie stratēģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm.
Mācības "Gallant Boar 2026" notiek no 16. līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir "sinhronizēt sabiedroto spēku darbības", paziņoja Lietuvas armija.
"Mācību laikā liela uzmanība tiks pievērsta valstu militārās gatavības paaugstināšanai. Tiks uzlabotas arī prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu šī ģeogrāfiski nozīmīgā posma ātru un efektīvu aizsardzību," teikts Lietuvas armijas paziņojumā.
Tajā nav norādīts, cik daudz karavīru no katras valsts piedalīsies mācībās, bet pagājušajā nedēļā iedzīvotāji tika brīdināti, ka mācību sagatavošanas laikā uz publiskajiem ceļiem būs "intensīva militārās tehnikas pārvietošanās".
Suvalku koridors ir stratēģisks 65 kilometrus garš sauszemes koridors uz Polijas un Lietuvas robežas, kas savieno Baltijas valstis ar Poliju.
Šaurās zemes strēles rietumos ir Karaļauču eksklāvs, bet austrumos - Kremļa sabiedrotā Baltkrievija. Bruņota konflikta gadījumā ar Krieviju pastāv risks, ka trīs Baltijas valstis tiek norobežotas no pārējās Rietumu militārās alianses.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kas sākās 2022. gadā, un hibrīdkaru draudu pieauguma no Maskavas un Minskas puses NATO dalībvalstis pievērš papildu uzmanību drošībai alianses austrumu robežās, cita starpā palielinot savu militāro klātbūtni Baltijas valstīs.
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