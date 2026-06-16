Ar skatītāju ovācijām pirmdienas, 15. jūnija vakarā VEF Kultūras pilī aizvadīta režisora Gundara Silakaktiņa iestudētās Rūdolfa Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" pirmizrāde.
Iestudējumā piedalās aktieri no vairākiem Latvijas teātriem. Antonijas lomā iejutusies Latvijas Nacionālā teātra aktrise Anna Klēvere, Dūdaru atveido Lauris Subatnieks vai Edgars Pujāts, bet Alekša un Elīnas lomās redzami Valmieras teātra aktieri Eduards Johansons un Elīna Hanzena. Izrādē spēlē arī Uga Gundars, Alise Danovska, Emīls Kivlenieks, Rolands Beķeris, Samira Adgezalova, Aldis Siliņš, Agnese Zeltiņa, Sanda Dejus, Ieva Pļavniece, Kristians Kareļins un Emīlija Plone.
Iestudējuma radošajā komandā strādā muzikālā noformējuma autore Zane Dombrovska, horeogrāfe Inga Krasovska, kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa un scenogrāfs Ivars Noviks.
"Skroderdienas Silmačos" turpinās savu vasaras izrāžu tūri visā Latvijā. Tuvākās izrādes notiks 16. jūnijā Ogres Kultūras centrā, 17. jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē, 19. jūnijā Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižas pagalmā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē, 22. jūnijā Ilūkstes brīvdabas estrādē, bet 23. jūnijā — Siguldas pilsdrupu estrādē.
Rūdolfa Blaumaņa populārākā luga arī šovasar pulcē skatītājus, kuriem ir iespēja vēlreiz izdzīvot Silmaču saimes Jāņu laika kaislības un piedzīvojumus.
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