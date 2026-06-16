Katrīna Gupalo laidusi klajā singlu "Vasaras vējš", kas tapis mūžīgās vasaras zemē Vjetnamā, kur mūziķe pavadīja deviņus mēnešus. Saules pielietā kompozīcija stāsta par laisku un romantisku kopā būšanu ar mīļoto, ļaujoties dzīves piespēlētajiem ceļojumiem.
"Pagājušā gada augustā pāršķīru jaunu lappusi savā dzīvē un pārcēlos uz dzīvi Saigonā — šobrīd, iespējams, visdinamiskākajā un enerģijas pārpildītākajā pilsētā uz pasaules. Piedevām, man bija iespēja iepazīt arī Seulu, Tokiju un Bangkoku.
Neskaitāmi pārsteidzoši skaisti un aizraujoši piedzīvojumi piepildīja manu dvēseli šajā laikā — nakts džungļu vidū, kad pa jumtu mazā namiņā bez logiem skraida eksotiski dzīvnieki, saullēkts zvejnieku ciematā, kur zvejo austeres un laiks šķiet apstājies, kalni un tirkīza zilā Dienvidķīnas jūra, futuristiskās pilsētas ar neona gaismu mirdzošo okeānu, un pats galvenais — neiedomājami sirsnīgi un skaisti cilvēki. Par to arī jaunā dziesma — pasaulē ir tik daudz ko atklāt, pētīt un piedzīvot, bet pats galvenais — darīt to īstajā kompānijā. Ceļojumi atsijā liekās mantas un nevajadzīgo emocionālo bagāžu, kas traucē baudīt dzīvi, un atstāj tikai vērtīgāko," stāsta dziesmas autore Katrīna Gupalo.
Dziesmas radīšanā nepiedalījās mākslīgais intelekts, to veidoja īsti mūziķi — līdzautors un mūzikas producents Edgars Vilcāns, ģitārists Armands Varalavāns, papildvokāli Signe Aizupiete un Jānis Aizupietis, kā arī vjetnamiešu trompetists Ngujens Čungs un ukraiņu mūziķi — saksofonists Jaroslavs Larčikovs un trombonists Dmitro Tereščenko.
Katrīnas Gupalo koncerti šovasar Latvijā notiks 2. jūlijā Igo mūzikas un mākslas centrā "Ceplis", 29. jūlijā Āraišu vējdzirnavās, 20. augustā Doles tautas namā un 22. augustā Dobeles pilsētas Kultūras nama pagalmā.
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