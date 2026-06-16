Bijušajai Latvijas taekvondo sportistei Inese Tarvida pēc profesionālās sportistes karjeras noslēguma apprecējusies un drīzumā kļūs par māmiņu.
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Tarvida pavēstīja maijā, sociālajā medijā "Instagram" publicējot ierakstu, kurā atklāja, ka gaida savu pirmo bērnu. Publikācijā viņa dalījās ar vēstījumu par mīlestību, kas kļuvusi redzama.
Savukārt jūnija vidū sportiste sociālajos tīklos publicēja fotogrāfijas no kāzām. Attēlos viņa redzama kopā ar savu dzīvesbiedru Audri Sarkano. Pie ieraksta Tarvida norādījusi datumu 12.06.2026., atklājot, ka tieši šajā dienā abi kļuvuši par laulātiem draugiem.
2025. gada maijā Tarvida paziņoja par sportistes karjeras noslēgumu. Par šo lēmumu viņa informēja sociālajos medijos.
26 gadus vecā sportiste bija viena no spilgtākajām Latvijas taekvondo pārstāvēm. Viņas kontā ir divas bronzas medaļas pasaules čempionātos, kā arī godalgas Eiropas čempionātos.
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